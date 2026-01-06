En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3710.97 este martes, 6 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.72% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.59%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.32%.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.84%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para entender las implicaciones a largo plazo de este aumento en la cotización.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.