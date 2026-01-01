Al cierre de mercados de este jueves, 1 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3775.59. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.11%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 2.16%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.46%.

Conoce la cotización de este jueves, 1 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 6.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.93%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda frente a la divisa estadounidense.

Este comportamiento sugiere que factores económicos favorables podrían estar influyendo en la apreciación del Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 1 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.