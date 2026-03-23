Un descubrimiento científico promete cambiar la forma en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Científicos de Suiza realizaron un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos comunes. Lo más importante es que lograron hacerlo sin dañar el medio ambiente. Se trata de un descubrimiento que reabre nuevas ventanas en el mundo del reciclado. El hallazgo fue abarcado por el grupo ETH Zurtich, una universidad pública de alto prestigio fundada en 1854. Otro descubrimiento realizado en Australia ha suscitado interés en sectores relacionados con el método de reciclaje mediante el cual se extrae oro de componentes electrónicos. La clave radica en un proceso que permite obtener oro de altísima pureza sin la necesidad de químicos peligrosos que suelen perjudicar al medioambiente. Los primeros resultados divulgados por los investigadores presentan cifras asombrosas: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel que resulta complicado de lograr incluso con métodos tradicionales de refinamiento. El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, desarrolló un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia que se utiliza habitualmente en la desinfección de agua. Pero el verdadero avance está en la utilización de un polímero de azufre capaz de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede reutilizarse, lo que convierte al método en una opción sostenible y económica. Además de este hallazgo, el grupo de investigadores de ETH Zurich, Suiza, desarrolló su proceso para extraer oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. Este avance no solo representa una oportunidad para un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también sugiere un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar el uso de cianuro, el nuevo proceso disminuye los riesgos ambientales y sanitarios, ofreciendo soluciones que se alinean con la economía circular. Entre sus principales beneficios se destacan: Además, se prevé que la innovación genere nuevas oportunidades de empleo en sectores como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial. El descubrimiento, que se encuentra en fase de investigación, anticipa un futuro en el que la extracción de oro se realiza de manera más limpia y eficiente, ofreciendo beneficios tanto económicos como ecológicos.