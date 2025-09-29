En Estados Unidos, el proceso de emisión de un nuevo pasaporte está estrechamente ligado al manejo del documento anterior. En la mayoría de los casos, el Departamento de Estado exige la devolución del pasaporte vigente o vencido como parte del trámite, ya que este funciona como prueba de identidad y ciudadanía.

Además, la entrega del documento anterior evita que queden en circulación pasaportes duplicados que puedan ser utilizados de forma indebida. Por eso, comprender cuándo y por qué se debe devolver un pasaporte es un paso esencial para garantizar la validez del nuevo y mantener en regla la documentación oficial de viaje.

¿Cuándo y por qué se debe devolver el pasaporte en Estados Unidos?

Al solicitar un nuevo pasaporte en Estados Unidos, en ciertos casos es obligatorio devolver el documento anterior para que el Departamento de Estado lo invalide y lo utilice como respaldo en el trámite. Esto ocurre principalmente en estos procesos:

Renovación por correo (Formulario DS-82): el solicitante debe enviar el pasaporte vigente junto con la solicitud. Esto aplica si fue emitido en los últimos 15 años, cuando la persona tenía 16 años o más, y está en buen estado.

Reemplazo por pasaporte dañado: si el documento está deteriorado, también debe entregarse para que el Departamento de Estado lo invalide y lo reemplace.

Cambio de datos (por ejemplo, nombre tras matrimonio o divorcio): cuando se requiere actualizar información personal en un pasaporte aún válido, se debe enviar el original.

¿Cómo renovar el pasaporte por correo?

Si se cumplen los requisitos establecidos por el Departamento de Estado para renovar el pasaporte por correo, los solicitantes deben completar este procedimiento más ágil y sencillo: