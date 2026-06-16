Las predicciones meteorológicas anticipan un panorama complejo para parte de la Costa del Golfo de Estados Unidos durante esta semana. De acuerdo con los meteorólogos, una gran masa de humedad tropical provocará varios días consecutivos de lluvias intensas, tormentas e inundaciones repentinas.

Las zonas en alerta abarcan desde Texas hasta Alabama y, de acuerdo con los pronósticos, el fenómeno puede mantenerse activo durante gran parte de la semana y aumentar progresivamente el riesgo de inundaciones potencialmente peligrosas en diferentes estados sur del país.

Cuáles son las zonas que recibirán las lluvias más intensas durante los próximos días

De acuerdo con los expertos de AccuWeather, la principal amenaza para los próximos días es caída de lluvia torrencial.

Los especialistas señalan que el peligro más importante es el desarrollo de inundaciones repentinas y el consejo es nunca atravesar caminos cubiertos por agua.

Entre el miércoles y el viernes se prevén nuevos acumulados de entre 4 y 8 pulgadas de lluvia en una amplia franja del territorio. Algunas áreas podrían registrar cantidades aún mayores dentro de la zona más afectada.

Alertan por lluvias torrenciales para los próximos días. Shutterstock

Alerta por clima severo durante varios días

Los meteorólogos advierten que, además de las inundaciones repentinas, las lluvias podrían provocar crecidas en numerosos sistemas fluviales.

Los Ríos de Texas como el Neches, Guadalupe, Brazos, San Antonio, Trinity, Colorado y Nueces podrían experimentar aumentos significativos en sus caudales. También existe preocupación por crecidas en ríos ubicados más al este, incluidos el Sabine, Pearl, Tombigbee y Alabama.

Por ahora, los pronósticos mantienen la vigilancia sobre la costa central del Golfo de México, donde las lluvias podrían prolongarse durante más de cinco días consecutivos y generar condiciones peligrosas para viajeros.