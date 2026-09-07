América Latina se encuentra en la fase de preparación para realizar un salto significativo en la infraestructura ferroviaria.

Un ambicioso proyecto de alta velocidad tiene como objetivo revolucionar la movilidad en la región, ofreciendo tiempos de traslado sin precedentes y tecnología de vanguardia.

El tren de alta velocidad más veloz en América Latina

El proyecto se ejecutará en Brasil, donde se planea implementar el primer tren de alta velocidad de la región. El Tren de Alta Velocidad (TAV) excederá los 350 km/h y establecerá una conexión entre Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, abarcando una distancia de aproximadamente 510 kilómetros, en 1 hora y 45 minutos. Esto permitirá:

Minimizar considerablemente los tiempos de trayecto

Unir los principales núcleos económicos del país

Competir de forma directa con el transporte aéreo

América Latina se encuentra en la fase de preparación para realizar un salto significativo en la infraestructura ferroviaria.

Tendrá tecnología de vanguardia avanzada

El TAV incorporará estándares internacionales en transporte ferroviario: