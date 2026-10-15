El sentido de esta señal es anticipar lo que el conductor todavía no ve.

En las rutas y calles de Estados Unidos aparecen señales que muchos conductores ven a diario, pero no siempre saben interpretar. Una de ellas es un rombo de fondo amarillo con una gran “T” negra en el centro. Lejos de ser un adorno o una indicación menor, cumple una función de seguridad concreta.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con una “T” negra en el medio

La señal advierte que, más adelante, el camino termina en una intersección en forma de “T”. Dicho de otro modo: la vía por la que se circula no continúa de frente, sino que desemboca en otra calle o ruta transversal, donde será obligatorio doblar hacia la izquierda o hacia la derecha.

Por su color y su forma, pertenece al grupo de las señales preventivas o de advertencia, las que en Estados Unidos se identifican con el rombo amarillo y los símbolos en negro. En el sistema oficial de señalización del país está catalogada como W2-4, dentro de las señales que anticipan intersecciones.

La señal amarilla con una "T" negra avisa que la vía por la que se circula termina en una intersección en T. Chatgpt

Por qué es importante reconocerla

La señal no ordena una maniobra inmediata, sino que prepara para una que viene a pocos metros. Al divisarla, lo recomendable es reducir la velocidad y anticipar que habrá que girar, porque seguir de frente no será una opción.

En concreto, conviene: