El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos continúa con los reembolsos de impuestos correspondientes a las declaraciones tributarias de la temporada 2026. Los contribuyentes elegibles pueden recibir más de 12,000 dólares en sus cuentas bancarias. El Gobierno federal mantiene vigentes estos pagos con el fin de disminuir o reducir la carga tributaria de sus ciudadanos, principalmente de aquellos que tienen hijos y bajos ingresos. El Servicio de Impuestos Internos es la entidad estadounidenses que se encarga de administrar las ganancias y realizar seguimiento de los impuestos de todos los contribuyentes. Para quienes respetan los plazos de presentación establecidos, las autoridades otorgan reembolsos que disminuyen la carga impositiva. Actualmente, en el país hay dos créditos que son altamente demandados y que representan un monto de dinero considerable. Se trata del Crédito Tributario por Hijos (CTC) y el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), dos beneficios clave impulsados por el Servicio de Impuestos Internos para aliviar la carga fiscal de millones de contribuyentes. El CTC permite obtener hasta 2,200 dólares por cada hijo elegible, lo que implica que una familia con cuatro dependientes puede alcanzar hasta 8,800 dólares en reembolsos. Este monto puede incrementarse significativamente al sumarse el EITC, cuyo valor depende de los ingresos y la cantidad de hijos, permitiendo superar el umbral de los 12,000 dólares en total. El IRS informó que los reembolsos suelen enviarse mediante depósito directo a las cuentas bancarias de los contribuyentes, lo que permite acelerar el proceso de cobro. En la mayoría de los casos, los pagos se emiten en un plazo de hasta 21 días desde la presentación de la declaración. Por este motivo, quienes completaron el trámite recientemente podrían recibir más de 12,000 dólares antes de fin de mes, dependiendo del estado de procesamiento de su solicitud.