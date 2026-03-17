La temporada fiscal del Internal Revenue Service (IRS) inició a finales de enero y muchos de los contribuyentes de Estados Unidos ya han presentado su declaración de impuestos y están a la espera de sus respectivos reembolsos. A su vez, el organismo tiene una serie de créditos cuyo objetivo es dar alivio fiscal a quienes cumplan con ciertas condiciones. Como se reducen los impuestos, aumentan los reembolsos que estas personas reciben. Uno de ellos es el Earned Income Tax Credit (EITC), que apunta a trabajadores y familias con bajos ingresos. El monto aplicado puede variar si se tienen hijos o personas a cargo. Pueden aplicar al Earned Income Tax Credit trabajadores de bajos ingresos o moderados en el caso de que tengan hijos que cumplan con los requisitos que exige el IRS. Entre las condiciones básicas de aceptación se incluyen: Si no se tiene un hijo que califique para solicitar el Crédito tributario si se residió en el país durante más de la mitad del año fiscal y se cumplen con los requisitos de edad (mayor de 25 y menor a 65). Para poder reclamar el EITC se deben presentar los siguientes documentos: El IRS recuerda a quienes deseen solicitar este crédito que sus reembolsos pueden demorarse debido a que se emiten después de febrero.