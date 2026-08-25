Colombia, Venezuela y Ecuador exigen a los extranjeros que ingresan a su territorio el comprobante de un tiquete de salida o boleto de regreso, un requisito migratorio vigente que las tres naciones ratificaron y que puede motivar el rechazo del viajero en el control fronterizo.

La medida no es nueva, pero las autoridades migratorias la recuerdan con mayor frecuencia por el aumento de casos de viajeros devueltos. En Colombia y Venezuela el trámite figura entre los requisitos oficiales de ingreso; en Ecuador, el oficial migratorio puede solicitarlo según el caso.

¿Qué exige cada país a los extranjeros en Migraciones?

En Colombia, Migración Colombia pide a los extranjeros presentar el tiquete de viaje de salida junto con el pasaporte vigente, aunque el requisito se aplica según la nacionalidad y el motivo declarado del viaje.

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) exige a los turistas extranjeros un boleto de retorno o de salida del país, además de solvencia económica para la estadía.

Los requisitos varían levemente según el destino:

Colombia: tiquete de viaje de salida, según nacionalidad y motivo del viaje.

Venezuela: boleto de retorno o de salida, obligatorio para turistas extranjeros.

Ecuador: billete de salida, solicitado en algunos casos por el oficial migratorio.

En Colombia y Venezuela el trámite figura entre los requisitos oficiales de ingreso; en Ecuador, el oficial migratorio puede solicitarlo según el caso. ChatGPT

¿Cómo afecta esto a los extranjeros que viajan a estos países?

Quienes no presenten el comprobante de salida en el control migratorio pueden sufrir demoras en el aeropuerto o ver negado su ingreso, aun con el pasaporte en regla y sin necesidad de visa.