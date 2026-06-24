El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles pueden ser las consecuencias de tener una deuda tributaria pendiente, recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia y no responder lo antes posible.

En estas situaciones y como parte autorizada del proceso de cobro, la agencia puede determinar que un embargo de bienes es la próxima acción a tomar. Entre la propiedad sobre la que IRS puede tener derecho, se encuentra el salario.

IRS enviará notificaciones trabajo por trabajo a quienes no completen este trámite

Si la deuda no se salda de manera inmediata cuando se recibe una intención de embargo, la agencia enviará al trabajo del deudor la Publicación 1494 y el embargo para que se determine cuál es la porción de sueldo que corresponde sustraer mes a mes.

Posteriormente, el empleador otorga al trabajador afectado una Declaración de Exenciones y Estado Civil que debe ser completada y devuelta dentro de un período de 3 días. Cumplir con este paso es esencial para terminar de definir cuál o si existe una porción del sueldo que se encuentra exenta de la medida.

Si este papel no es completado dentro de 3 días, “la cantidad exenta le será calculada como si usted fuera casado que presenta una declaración por separado, con una sola exención”, indican las autoridades.

En qué casos IRS puede poner fin a esta medida sobre los salarios

Cuando se aplica un embargo -ya sea sobre salarios o cualquier otro bien- la sanción puede quedar sin efecto si