Los aeropuertos de Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago endurecen los controles de ingreso y podrán rechazar a los extranjeros cuyo pasaporte no tenga suficientes páginas en blanco para los sellos migratorios, confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La medida alcanza a quienes viajan con visa estadounidense o con la autorización del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA).

El organismo explicó que las visas se imprimen directamente sobre una página del pasaporte, por lo que ese espacio debe estar disponible antes del trámite. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recomienda además contar con una página adicional libre para el sello de ingreso al momento de la admisión en el país.

¿Qué páginas en blanco exige el pasaporte para viajar a Estados Unidos?

El primer requisito depende del tipo de autorización con la que viaja el extranjero. Quienes deban tramitar una visa necesitan al menos una página en blanco, ya que el documento se estampa físicamente dentro del pasaporte y no se entrega como una tarjeta o papel aparte.

A eso se suma una segunda recomendación de CBP: disponer de una página libre adicional para que el oficial fronterizo coloque el sello de admisión al ingresar al país. Los requisitos vigentes son:

Al menos 1 página en blanco para la impresión de la visa

1 página adicional recomendada para el sello de ingreso

Pasaporte vigente y en buen estado físico

El primer requisito depende del tipo de autorización con la que viaja el extranjero. Shutterstock

¿Cómo afecta esta medida a los viajeros y qué deben hacer?

El riesgo directo es quedar sin embarque o recibir un rechazo de ingreso en el control fronterizo si el pasaporte no tiene el espacio necesario. La restricción rige en los principales puertos de entrada del país, entre ellos los aeropuertos de Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago.