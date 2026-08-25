Volar es una de las formas de transporte más seguras que existen, pero la pregunta sobre qué asiento ofrece más chances de sobrevivir a un accidente despierta curiosidad desde hace décadas.

Y aunque los expertos insisten en que no hay un asiento “mágico”, varios estudios sobre accidentes reales encontraron un patrón claro: algunas ubicaciones tienen estadísticamente mejores tasas de supervivencia que otras.

Qué dice el estudio más citado

El análisis más conocido sobre el tema lo realizó la revista TIME, que revisó la base de datos de accidentes de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. El estudio examinó 17 accidentes con víctimas fatales y sobrevivientes ocurridos entre 1985 y 2000, cruzando la ubicación de los asientos con las tasas de supervivencia.

El resultado principal fue contundente en cuanto a la sección del avión: los asientos del tercio trasero tuvieron una tasa de mortalidad del 32%, frente al 39% del tercio medio y el 38% del tercio delantero. Es decir, la parte de atrás del avión mostró, en promedio, la mejor tasa de supervivencia.

Lo que más pesa no es tanto ventana contra pasillo, sino estar en la parte trasera y, dentro de la fila, en el asiento del medio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ni ventana ni pasillo: cuál es el asiento más seguro de un avión

Cuando el análisis bajó al detalle de la posición dentro de la fila, apareció el dato más llamativo: los asientos del medio en la parte trasera del avión tuvieron los mejores resultados, con una tasa de mortalidad del 28%, la más baja de todas.

En el extremo opuesto, los peores resultados fueron para los asientos de pasillo ubicados en el tercio medio de la cabina, con una tasa de mortalidad del 44%. La diferencia entre una y otra ubicación es significativa.

Por eso, si la pregunta es “ventana o pasillo”, la respuesta que surge de los datos es más matizada: lo que más pesa no es tanto ventana contra pasillo, sino estar en la parte trasera y, dentro de la fila, en el asiento del medio.