De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), existe una ventana clave para solicitar los beneficios: entre los 62 y los 70 años. Sin embargo, elegir uno u otro momento puede implicar una diferencia de cientos de dólares por mes. La SSA establece que los trabajadores pueden comenzar a cobrar desde los 62 años, siempre que cumplan con los requisitos de aportes. Pero hay una advertencia clave: cobrar antes de la edad plena implica una reducción permanente del beneficio mensual. Este escenario suele ser elegido por quienes necesitan ingresos inmediatos, aunque implica resignar dinero a largo plazo. La llamada “Full Retirement Age” (FRA) es el punto en el que podés acceder al 100% de tu beneficio. Al alcanzar esta edad: La SSA también permite postergar la jubilación hasta los 70 años, y esto tiene un beneficio directo: el aumento del pago mensual. En términos simples:cuanto más esperás, mayor será tu ingreso mensual de por vida. El motivo detrás de estas diferencias es actuarial:el sistema ajusta los pagos según la cantidad de años en los que se estima que vas a cobrar. Además, la SSA calcula el beneficio en base a tus 35 años de mayores ingresos, lo que también influye en el resultado final.