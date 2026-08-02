Los ciudadanos estadounidenses y extranjeros naturalizados que tengan un pasaporte emitido en 2010 o antes no pueden usarlo para salir ni ingresar a Estados Unidos.

El Departamento de Estado prohíbe el uso de ese documento para viajar una vez que supera los 15 años desde su emisión, un límite que ya alcanzaron todos los pasaportes con fecha anterior a 2011.

La restricción no es nueva, pero cobra relevancia ahora que una nueva generación de pasaportes emitidos en 2010 llega a ese límite de validez . Quienes no hayan renovado a tiempo y quieran viajar en los próximos meses deben actuar con urgencia: los tiempos de procesamiento pueden extenderse varias semanas.

¿Por qué Estados Unidos prohíbe viajar con un pasaporte emitido en 2010 o antes?

El Departamento de Estado establece que un pasaporte pierde su validez para el ingreso y salida del país cuando supera los 15 años desde su fecha de emisión. Eso significa que todos los documentos emitidos en 2010 o en años anteriores están fuera del rango aceptado para viajar, independientemente de si aún muestran una fecha de vencimiento impresa en sus páginas.

En todos los casos, presentar un pasaporte emitido hace más de 15 años en un control migratorio puede derivar en el rechazo del documento y la imposibilidad de abordar un vuelo o cruzar una frontera.

El Departamento de Estado establece que un pasaporte pierde su validez para el ingreso y salida del país cuando supera los 15 años desde su fecha de emisión. Shutterstock

¿Qué deben hacer quienes tienen un pasaporte viejo?

Quienes detecten que su pasaporte fue emitido en 2010 o en un año anterior deben iniciar el trámite de renovación de inmediato. El Departamento de Estado permite renovar por correo postal o en línea si se cumplen ciertos requisitos básicos:

Requisitos para renovar por correo o en línea

El pasaporte más reciente debe poder ser entregado junto con la solicitud

No debe presentar daños más allá del desgaste normal

No debe haber sido reportado como perdido o robado

Debe haber sido emitido a partir de los 16 años del titular

Costos y tiempos

Pasaporte libro: u$s 130

Pasaporte tarjeta: u$s 30

Ambos documentos: u$s 160

Servicio urgente: u$s 60 adicionales

Envío en 1 a 3 días tras la emisión: u$s 22.05 adicionales