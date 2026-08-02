Las fotografías impresas son objetos delicados que pueden arruinarse con el paso del tiempo si no se almacenan de manera correcta.

En ese sentido, el papel aluminio es un gran aliado para protegerlas y guardarlas durante largos períodos, preservando la calidad de su impresión.

Envolver las fotografías en papel de aluminio: por qué lo recomiendan tanto

El papel aluminio actúa como una barrera física contra la luz, que puede causar que los colores pierdan intensidad y que las imágenes se deterioren.

Además, este truco casero permite protegerlas de otros agentes dañinos, como el polvo y las partículas que puedan acumularse sobre las fotografías durante el almacenamiento.

El papel aluminio permite proteger las fotos del deterioro y el paso del tiempo. Shutterstock

Cómo aplicar este truco de papel aluminio en las fotografías

Para aplicar este método, se aconseja que las fotografías estén completamente limpias antes de guardarlas.

Luego pueden colocarse dentro de un sobre o funda protectora y cubrirse con una capa de papel aluminio, sin ejercer demasiada presión. Lo ideal es almacenarlas en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor.