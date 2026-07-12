Muchas personas aprovechan los eclipses solares para realizar rituales simbólicos relacionados con la prosperidad, la abundancia y los nuevos comienzos. Fuente: archivo

El próximo eclipse solar volverá a captar la atención de millones de personas, no solo por el espectáculo astronómico que ofrecerá, sino también por el significado espiritual que distintas culturas le atribuyen desde hace siglos.

El eclipse puede convertirse en una oportunidad para realizar rituales enfocados en atraer dinero, buena suerte y abundancia, siempre como una práctica de carácter espiritual o simbólico.

¿Qué hacer y qué evitar durante el eclipse?

Algunas tradiciones espirituales sugieren aprovechar el eclipse para realizar actividades relacionadas con la introspección y la renovación personal.

Entre las recomendaciones más habituales figuran:

Reflexionar sobre los objetivos personales.

Practicar ejercicios de respiración o meditación.

Escribir metas y proyectos para el futuro.

Evitar tomar decisiones impulsivas si se busca actuar con mayor claridad.

Estas prácticas forman parte de creencias populares y continúan siendo una costumbre para muchas personas en distintas partes del mundo.

Los rituales más populares para atraer dinero, suerte y abundancia

Los eclipses solares combinan el interés científico con creencias populares que los asocian a momentos de transformación personal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quienes siguen estas tradiciones suelen realizar acciones sencillas durante las horas cercanas al eclipse con el objetivo de simbolizar la llegada de nuevas oportunidades.

Entre los rituales más conocidos se encuentran:

Escribir en una hoja los objetivos económicos que se desean alcanzar durante los próximos meses.

Encender una vela de color verde o dorado , tonos que muchas tradiciones asocian con la prosperidad.

Guardar una moneda o un billete dentro de la cartera como símbolo de abundancia.

Realizar una meditación enfocada en agradecer y visualizar nuevas oportunidades.

Limpiar y ordenar el hogar, especialmente la entrada de la casa, como representación de la apertura hacia nuevas energías.

¿Cómo preparar un ritual de abundancia durante el eclipse?

Los especialistas en este tipo de prácticas recomiendan buscar un lugar tranquilo, libre de distracciones, donde sea posible dedicar algunos minutos a la reflexión.

También aconsejan establecer con claridad cuál es el propósito del ritual, ya sea mejorar la economía, atraer nuevas oportunidades laborales o comenzar una nueva etapa personal.

Más allá de los elementos utilizados, quienes practican estos rituales consideran que la intención y la concentración son los aspectos más importantes del proceso.