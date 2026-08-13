En muchas cocinas, los restos de grasa pegada pueden convertirse en uno de los problemas más difíciles de solucionar, especialmente cuando permanecen durante varias horas sobre platos, cubiertos, fuentes o recipientes.

Aunque el detergente es la opción habitual, existen alternativas caseras que pueden complementar la limpieza.

Una de ellas consiste en utilizar limón, un ingrediente cotidiano que contiene ácido cítrico y que puede ayudar a desprender determinados residuos de grasa y suciedad.

Limón en los platos: el truco que ayuda a eliminar la grasa pegada

El limón puede utilizarse directamente sobre una superficie que tenga restos de grasa adherida. Para hacerlo, se puede cortar una unidad por la mitad y frotar suavemente la pulpa sobre la zona que se quiere limpiar.

La acción del ácido cítrico puede ayudar a aflojar residuos grasos, especialmente cuando se combina con agua tibia y detergente. En este sentido, el limón funciona como un complemento de la limpieza y no necesariamente como un reemplazo del producto lavavajillas.

Para obtener mejores resultados, conviene retirar primero los restos sólidos de comida y luego pasar el limón sobre la superficie. Después, el utensilio puede lavarse normalmente con agua y detergente.

¿Por qué el limón ayuda a quitar la grasa de los cubiertos?

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El principal motivo está relacionado con su composición. El jugo de limón contiene ácido cítrico, un compuesto que puede contribuir a desprender determinados residuos y depósitos que quedan adheridos a las superficies.

Cuando se frota la pulpa directamente sobre un plato o cubierto, se produce una combinación de acción mecánica y química: por un lado, el movimiento ayuda a remover la suciedad; por otro, los componentes ácidos del limón pueden facilitar la eliminación de ciertos residuos.

Sin embargo, es importante diferenciar entre grasa superficial y suciedad muy adherida. Cuando un utensilio presenta una capa importante de grasa, el detergente continúa siendo fundamental para completar la limpieza.

Cómo usar limón para quitar la grasa pegada de los platos

El procedimiento es simple y puede realizarse antes del lavado habitual.

Retirar los restos de comida del plato o cubierto. Cortar un limón fresco por la mitad. Frotar suavemente la parte interna sobre la zona con grasa. Dejar actuar durante unos minutos si el residuo está muy adherido. Enjuagar con agua. Lavar finalmente con detergente para vajilla y agua.

En el caso de una sartén, fuente o recipiente con grasa muy acumulada, puede ser más efectivo combinar agua caliente, detergente y una pequeña cantidad de jugo de limón.

El truco del limón también puede ayudar con los malos olores

Más allá de utilizarse para tratar determinados residuos, el limón es conocido por su aroma cítrico, por lo que puede resultar útil para mejorar temporalmente el olor que queda en algunos utensilios después de cocinar.

Esto puede ser especialmente práctico luego de preparar alimentos con olores intensos. No obstante, el aroma agradable no significa que la superficie esté desinfectada, por lo que siempre es necesario completar el lavado correspondiente.

Qué precauciones hay que tener al limpiar con limón

Aunque el limón es un ingrediente habitual en la cocina, no conviene utilizarlo indiscriminadamente sobre cualquier superficie.

Su acidez puede afectar algunos materiales o acabados delicados, por lo que es recomendable probar primero en una zona pequeña cuando existan dudas sobre la compatibilidad.

También es importante no mezclar limón con productos de limpieza que puedan generar reacciones químicas peligrosas. En particular, nunca debe combinarse con lavandina o lejía , ya que los ácidos pueden favorecer la liberación de gases irritantes.

Por eso, para limpiar platos y cubiertos, lo más seguro es utilizar el limón como complemento y luego realizar un lavado convencional con detergente y abundante agua.