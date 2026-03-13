Viajar a Estados Unidos no siempre requiere una visa tradicional. El gobierno estadounidense cuenta con un sistema especial que permite a ciudadanos de determinados países ingresar al país sin necesidad de solicitar una visa. Este programa facilita los viajes y agiliza los controles migratorios para millones de personas cada año. Se trata del Visa Waiver Program (VWP), un programa del gobierno de Estados Unidos que permite a ciudadanos de ciertos países ingresar al país sin solicitar una visa tradicional. En lugar de una visa, los viajeros deben obtener una autorización electrónica conocida como ESTA, gestionada a través del sistema de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los viajeros que ingresan bajo el Visa Waiver Program pueden permanecer en el país hasta 90 días. Durante ese tiempo pueden realizar actividades turísticas o comerciales básicas, pero no pueden: