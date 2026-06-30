El estado de Florida cuenta con herramientas digitales que permiten verificar el estado de las licencias de conducir y el historial de determinados vehículos. A través del portal oficial del Florida Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV), las autoridades y los propios conductores pueden consultar si una licencia se encuentra vigente, suspendida, revocada o cancelada, así como revisar información relacionada con un vehículo.

Estas bases de datos son utilizadas para controlar el cumplimiento de la normativa vial y pueden derivar en sanciones para quienes conduzcan sin una licencia válida o circulen con vehículos sujetos a medidas legales.

Todos los conductores deben verificar su licencia y vehículo en este sitio web

El Florida Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) ofrece dos herramientas oficiales:

El verificador del estado de la licencia de conducir

El verificador del historial e identificación de vehículos mediante el VIN (Vehicle Identification Number)

Estas plataformas permiten conocer si un conductor mantiene una licencia válida para circular o si existen restricciones administrativas sobre un vehículo.

El portal del Florida Highway Safety and Motor Vehicles permite verificar el estado de las licencias de conducir y de los vehículos registrados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quedan canceladas las licencias y confiscados los vehículos que figuran en este sitio web

Al consultar una licencia de conducir, el sistema puede indicar si el documento se encuentra:

Vigente

Suspendido

Revocado

Cancelado

Vencido

En el caso de los vehículos, el sistema permite consultar información relacionada con: