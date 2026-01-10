La orden histórica del presidente Donald Trump apunta a intervenir directamente en el mercado de hipotecas para reducir las tasas de interés y las cuotas mensuales que pagan quienes compran una vivienda en Estados Unidos. La decisión busca abaratar el acceso a la casa propia en un contexto de precios altos y falta de oferta.

Según anunció a través de su cuenta de X, el mandatario le ordenó a sus representantes la compra de u$s 200.000 millones en bonos hipotecarios, es decir, títulos financieros vinculados a préstamos para vivienda. Al aumentar la compra de estos bonos, se intenta bajar el costo que los bancos trasladan a los créditos hipotecarios.

¿Cómo la orden histórica del Presidente cambia las reglas inmobiliarias?

Lo que Trump plantea es intervenir directamente en el mercado hipotecario para influir sobre el costo de los préstamos para vivienda, sin recurrir a cambios en la política monetaria tradicional. En lugar de modificar tasas de referencia, el objetivo declarado es abaratar el financiamiento que utilizan los bancos para otorgar hipotecas .

Para lograrlo, el Presidente propone utilizar a Fannie Mae y Freddie Mac, dos empresas privadas creadas por el Congreso y bajo control federal desde la crisis financiera de 2008.

Según explicó, estas entidades comprarían masivamente hipotecas transformadas en bonos, una estrategia que busca reducir el costo al que los bancos se financian y, en consecuencia, permitir tasas hipotecarias más bajas.

Al aumentar la compra de estos bonos, se intenta bajar el costo que los bancos trasladan a los créditos hipotecarios.

¿Por qué esta decisión podría bajar las tasas de interés y los pagos mensuales de hipotecas?

Cuando los bancos logran financiarse a menor costo, suelen trasladar ese alivio a los préstamos que ofrecen a los consumidores . Por ese motivo, una mayor compra de bonos hipotecarios podría traducirse en tasas más bajas y cuotas mensuales más accesibles para quienes buscan comprar o refinanciar una vivienda.

Sin embargo, el impacto final todavía es incierto. Trump no precisó plazos ni mecanismos de implementación, ni aclaró si la iniciativa requiere aprobación del Congreso.