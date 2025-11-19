Estados Unidos desafía la hegemonía de China en un territorio clave.

Estados Unidos ha evidenciado su intención de consolidar su influencia en el Pacífico, demostrando que su presencia militar puede extenderse a áreas de alta sensibilidad, cercanas a rutas comerciales cruciales y al territorio que Beijing considera intocable. La cuestión que persiste es si esta acción representa únicamente un acto de disuasión o si, por el contrario, marca el inicio de una confrontación abierta.

Las tensiones geopolíticas y comerciales entre los líderes mundiales mantienen a la comunidad internacional en estado de alerta ante la posibilidad de que se desencadene una Tercera Guerra Mundial. En este contexto, Estados Unidos ha logrado posicionarse estratégicamente en Asia, lo que genera inquietud en China.

¿Se acerca la Tercera Guerra Mundial?: EE.UU. fortalece su alianza con este país y desafía a China

El posicionamiento de Estados Unidos en Asia responde a una estrategia de seguridad que busca anticiparse a posibles movimientos militares de China. Esta iniciativa es fundamental para mantener la estabilidad en la región y proteger los intereses estadounidenses.

Como parte de los ejercicios, Estados Unidos desplegó los misiles Typhon de alcance medio y los NMESIS de corto alcance. Con estas armas, Washington demuestra su capacidad para intervenir en áreas críticas del Pacífico, desde rutas marítimas estratégicas hasta zonas cercanas a Taiwán.

Japón, por su parte, desplegó los misiles tierra-tierra Tipo-12, diseñados para proteger sus islas del suroeste y garantizar la defensa del archipiélago ante cualquier amenaza. Esta coordinación refuerza la alianza bilateral y posiciona a Japón como un actor central en la defensa regional junto a su socio histórico, Estados Unidos.

China se prepara para defender su esfera de influencia en el Pacífico. Fuente: Shutterstock Alexander Ryabintsev

China reacciona ante las acciones militares de Estados Unidos y Japón

La escalada militar refuerza el escenario de confrontación en el Indo-Pacífico. Mientras Estados Unidos consolida su liderazgo junto a Japón, China denuncia una maniobra que podría desestabilizar la paz regional.

La comunidad internacional observa con preocupación hasta dónde puede escalar esta rivalidad en uno de los puntos más tensos del planeta.

China reaccionó con firmeza al considerar que la introducción de estos sistemas de misiles representa “una amenaza sustancial” a su seguridad estratégica. Para Beijing, los ejercicios de Estados Unidos y Japón son una provocación directa, especialmente por su proximidad a Taiwán, territorio que el gigante asiático reclama como propio.