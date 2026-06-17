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La cooperación militar entre Estados Unidos y América Latina acaba de dar un nuevo paso con una operación que podría transformar las capacidades de defensa aérea de una de las mayores economías del continente.
El acuerdo incluye tecnología de última generación utilizada por las fuerzas armadas estadounidenses y refuerza la posición estratégica de un país que busca consolidarse como potencia regional.
Estados Unidos abastecerá a este país latino con tecnología militar de última generación
Se trata de Brasil, que recibió la aprobación de Estados Unidos para adquirir 100 misiles antiaéreos FIM-92K Stinger Block I, junto con equipos de apoyo, entrenamiento y servicios logísticos, en una operación valorada en aproximadamente 330 millones de dólares.
Estos misiles están diseñados para:
- Interceptar aeronaves de baja altitud
- Neutralizar helicópteros
- Enfrentar drones y amenazas aéreas modernas
- Proteger instalaciones estratégicas y fuerzas terrestres
Una inversión de más de 330 millones de dólares
El paquete aprobado incluye mucho más que los misiles. La inversión valuada en 330 millones de dólares contempla:
- 100 misiles FIM-92K Stinger Block I
- Equipamiento de apoyo
- Sistemas de prueba y mantenimiento
- Capacitación para personal militar
- Asistencia técnica especializada
- Soporte logístico de largo plazo
Por qué Brasil es estratégico para Estados Unidos
Brasil es la mayor economía de América Latina y posee una de las fuerzas armadas más importantes del hemisferio sur. Además:
- Tiene más de 215 millones de habitantes
- Cuenta con extensas fronteras terrestres y marítimas
- Posee recursos naturales estratégicos
- Lidera numerosas iniciativas regionales de seguridad