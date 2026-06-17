Walmart confirmó el cierre temporal de varias de sus tiendas en Estados Unidos durante cuatro semanas a partir de julio. La medida forma parte de un plan de remodelación que la cadena lleva adelante este año y que afecta a 650 locales en distintos estados.

Las obras buscan modernizar la experiencia de compra y se realizan bajo un formato acelerado. Según la empresa, este esquema permite completar en cuatro semanas un proceso que normalmente demandaría seis meses.

¿Qué sucursales de Walmart van a cerrar?

Walmart confirmó el cierre de tres sucursales puntuales: una en Hinesville, Georgia; otra en Indianápolis, Indiana; y una tercera en Stillwater, Oklahoma. Las tres iniciarán el proceso el 6 de julio .

Estos cierres se enmarcan en un plan más amplio de la cadena, que prevé renovar más de 650 locales durante este año en todo el país.

Servicios disponibles durante el cierre

En Hinesville (Georgia): se mantienen abiertos la estación de combustible y la farmacia.

En Indianápolis (Indiana): solo permanece operativa la farmacia.

En Stillwater (Oklahoma): siguen funcionando la farmacia y la estación de combustible.

Las tres iniciarán el proceso de remodelación el 6 de julio. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Por qué cierra Walmart sus tiendas y qué cambia?

Un vocero de Walmart explicó que el objetivo de la remodelación es mejorar la conveniencia y la experiencia de compra para los clientes. Las obras incluyen mejoras en iluminación, señalética, mobiliario y pasillos más amplios.

El proceso también contempla mejoras en las áreas de farmacia y en el sistema de compras de supermercado en línea. Los equipos de la tienda colaborarán con el personal especializado para acelerar la reapertura.