Las multas pueden llegar a US$250 y las autoridades establecieron plazos específicos para cumplircon la obligación.

Los vecinos de Nueva York que no retiren la nieve y el hielo de las veredas frente a sus propiedades pueden recibir multas de hasta US$250 , según la normativa Leyes de remoción de nieve y hielo del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY).

A qué hora pueden multar a los vecinos por no limpiar la vereda

Los controles pueden realizarse los siete días de la semana, con horarios de inspección establecidos entre las 8 y las 9 y entre las 18 y las 19 para las propiedades residenciales. Esto significa que la responsabilidad de mantener la vereda en condiciones aplica tanto a los días hábiles como a los no hábiles.

DSNY advierte sobre la importancia de mantener estas zonas seguras, ya que la nieve y el hielo pueden provocar lesiones graves.

Cuánto cuesta la multa por no retirar la nieve y el hielo

El importe de las sanciones aumenta según la cantidad de infracciones registradas:

Primera infracción: US$100.

Segunda infracción: US$150.

Tercera infracción y posteriores: US$250.

Las personas mayores o con discapacidad que necesiten orientación sobre la remoción de nieve pueden comunicarse con el servicio municipal 311 para consultar qué asistencia o información tienen disponible. Fuente: Shutterstock RecCameraStock

Cuánto tiempo tienen los vecinos para limpiar la vereda luego de una nevada

El plazo para despejar la acera depende de la hora en la que termina de nevar:

Si deja de nevar entre las 7 y las 16:59 : la acera debe quedar despejada dentro de las cuatro horas siguientes.

Si la nevada termina entre las 17 y las 20:59 : el plazo se extiende a 14 horas.

Si deja de nevar entre las 21 y las 6:59: la vereda debe estar despejada antes de las 11 de la mañana.

Si el hielo está tan endurecido que no puede retirarse, DSNY aconseja esparcir sal, arena u otro material granulado para mejorar la tracción.

A su vez, el organismo establece una prohibición expresa para evitar que la nieve retirada termine obstaculizando la circulación: “NO palee, sople ni empuje la nieve hacia la calle”. Los vecinos pueden acumularla junto al bordillo o cerca de la línea de edificación, sin bloquear la calzada ni los cruces peatonales.

Cuántos metros de vereda deben limpiar

Las normas municipales establecen que debe quedar un camino de al menos cuatro pies de ancho, equivalentes a unos 1,2 metros, para permitir el paso de los peatones.

También es importante retirar la nieve y el hielo de los alrededores de las bocas de incendio y de las rampas peatonales. En las propiedades ubicadas en esquinas, debe incluirse el acceso hacia el cruce peatonal.