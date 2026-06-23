La ciudad de Nueva York anunció una nueva medida destinada a reforzar la protección de los trabajadores frente a las altas temperaturas.

Zohran Mamdani firmó una orden ejecutiva con una serie de normativas para abordar los riesgos del calor extremo en los lugares de trabajo.

De acuerdo con lo indicado por la administración municipal, la iniciativa está dirigida principalmente a trabajadores que pasan largas horas al aire libre, impactando en sectores como la construcción, el reparto de mercancías, el comercio, el transporte, los almacenes, la venta ambulante y otros empleos expuestos a temperaturas durante el verano.

Qué cambió con la nueva orden ejecutiva

La orden indica a varias agencias municipales a desarrollar y distribuir guías de seguridad enfocadas en prevenir el calor extremo para los trabajadores.

Además, el Departamento de Salud e Higiene Mental, la Agencia de Gestión de Emergencias de Nueva York y el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad deberán elaborar materiales informativos multilingües para trabajadores.

La nueva orden ejecutiva busca mejorar las condiciones de quienes se exponen a altas temperaturas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Todas las recomendaciones destinadas a trabajadores en espacios interiores deben estar listas antes del 1 de marzo de 2027.

Las agencias dependientes de la alcaldía deben también desarrollar e implementar planes de prevención de enfermedades, relacionadas con el calor.

Otros puntos clave de esta nueva orden ejecutiva

En línea con los cambios, ahora el Departamento de Edificios revisará los requisitos de seguridad relacionados con el calor en las obras de construcción y presentará recomendaciones antes del 1 de marzo de 2027.

El Departamento de Salud tendrá ahora que analizar la relación entre las temperaturas extremas y las reclamaciones de compensación laboral, además de evaluar cuáles pueden ser las consecuencias de las enfermedades que genera el calor.

Así, las nuevas medidas comenzarán a formularse en lo que resta del año y deben presentarse a principios del año siguiente.