En Estados Unidos existe una normativa que habilita a miles de personas a jubilarse a los 55 años sin necesidad de esperar más tiempo para dejar de trabajar. Se trata de una opción poco conocida que puede cambiar por completo los planes de retiro para un grupo selecto de jubilados.

Quienes califican para acceder a esta alternativa de retiro tienen la posibilidad de alcanzar una mayor flexibilidad financiera a temprana edad.

Todas estas personas pueden jubilarse a los 55 años en Estados Unidos

La regla que permite retirarse a los 55 años sin penalizaciones está contemplada dentro del sistema de ahorro previsional, es a través de la conocida regla de los 55. Esta norma permite acceder a los fondos acumulados en un plan de jubilación 401(k) o 403(b) en determinadas condiciones.

Requisitos obligatorios de la regla de los 55

Edad mínima: haber cumplido 55 años en el año calendario en que se deja el empleo.

Plan activo: el retiro sin penalización solo se permite desde el plan vinculado al último empleador.

Tipo de cuenta: aplica exclusivamente a planes 401(k) o 403(b); no es válida para cuentas IRA . aplica exclusivamente a planes 401(k) o 403(b);

Para algunos trabajadores considerados de alto riesgo, como bomberos, policías o personal de emergencias, la edad de acceso baja aún más: pueden utilizar esta regla desde los 50 años .

¿Cuándo no se puede aplicar esta regla?

Si la persona dejó su trabajo antes de cumplir los 55.

Si los fondos se transfirieron a una IRA.

Si se intenta retirar dinero desde planes de empleadores anteriores.

Información importante: qué hay que saber antes de solicitar la jubilación a los 55

Aunque la regla de los 55 ofrece un retiro anticipado sin penalización del 10% , no está exenta de implicancias fiscales y financieras. Por eso, es clave conocer sus condiciones antes de hacer uso del dinero.

Qué considerar antes de retirar fondos

Impuestos: las distribuciones están sujetas a las distribuciones están sujetas a impuestos federales , aunque no haya penalidad por retiro anticipado.

Rendimiento perdido: el dinero que se retira deja de generar intereses compuestos para el futuro.

Traslados automáticos: algunos empleadores pueden transferir el saldo a una IRA si cae por debajo de cierto nivel, perdiendo el beneficio.

Qué pasa si se consigue otro empleo