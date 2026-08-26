Un yacimiento sin precedentes, con reservas que superan las 1000 toneladas de oro, fue identificado en la provincia central china de Hunan, según confirmó la Oficina Geológica local.

El descubrimient o tuvo lugar en el campo aurífero Wangu, en el condado de Pingjiang , a profundidades que oscilan entre los 2000 y 3000 metros. Allí se hallaron más de 40 vetas de oro, conformando uno de los depósitos más significativos encontrados en la historia reciente y cuya propiedad pertenece íntegramente a China.

El descubrimiento excepcional: el proceso de localización de los lingotes de oro

Los análisis preliminares indican que a 2000 metros de profundidad han sido identificadas 300 toneladas de oro, mientras que el total estimado supera las 1000 toneladas, con un valor aproximado de 600.000 millones de yuanes (equivalentes a 83.000 millones de dólares o 79.000 millones de euros).

Asimismo, algunas muestras de roca perforada evidencian oro visible, con concentraciones que alcanzan los 138 gramos por tonelada de mineral.

Chen Rulin, experto en prospección minera, subrayó la alta calidad del metal y su relevancia estratégica para la industria, conforme a lo comunicado por la agencia estatal Xinhua.

Los análisis preliminares indican que a 2000 metros de profundidad han sido identificadas 300 toneladas de oro, mientras que el total estimado supera las 1000 toneladas, con un valor aproximado de 600.000 millones de yuanes. ChatGPT

¿Cómo fue el descubrimiento del yacimiento de oro?

De acuerdo con el comunicado oficial, el tesoro fue identificado mediante tecnologías avanzadas de prospección, entre ellas el modelado geológico 3D, que permitió detectar con precisión la ubicación de las vetas auríferas. Liu Yongjun, subdirector de la Oficina Geológica de Hunan, señaló que también se registraron indicios de oro en áreas cercanas al sitio principal, lo que abre la posibilidad de nuevos descubrimientos en la región.

Considerado uno de los mayores depósitos hallados en China en los últimos años, este yacimiento refuerza las reservas nacionales y podría fortalecer la capacidad del país para asegurar el abastecimiento de un recurso clave. En línea con esta tendencia, en marzo de 2023 se identificó otro importante yacimiento de casi 50 toneladas de oro en la provincia oriental de Shandong.

Descubrimiento del siglo: buscaba metales y encontró un tesoro de oro de 2200 años

China produjo 375,16 toneladas métricas de oro en 2023, 3,12 más que el año previo, lo que representa un aumento interanual del 0,84%, según datos de la Asociación del Oro del país. A su vez, el consumo nacional de oro creció un 8,78% hasta alcanzar las 1.089,69 toneladas.

En los últimos años, la expansión de la clase media china y la creciente preferencia por adquirir lingotes como resguardo frente a la volatilidad global han impulsado de manera notable la demanda interna por este metal precioso.