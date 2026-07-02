Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Hulu ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en junio.

Las películas más vistas de HBO.

5_ Toy Story Los juguetes de Andy, un niño de seis años, temen que haya llegado el momento de ser reemplazados por un nuevo obsequio de cumpleaños que conquiste el cariño de su dueño. Woody, un vaquero que hasta entonces ha sido el favorito de Andy, intenta calmarlos, hasta que irrumpe Buzz Lightyear, un héroe espacial equipado con la más avanzada tecnología.

Las películas más vistas de Hulu.

6_ Pasado de vueltas Ricky Bobby debuta en las pistas de carreras como “jackman”, el encargado de elevar el vehículo para el cambio de neumáticos, al servicio del despreocupado piloto Terry Cheveaux (ADAM McKAY). De forma fortuita, obtiene su gran ocasión de conducir cuando Cheveaux hace una entrada a boxes imprevista en plena competencia para comerse un sándwich de pollo. Ricky se sube al auto y.. así da inicio la balada de Ricky Bobby.

7_ Tornados (Twisters) Kate Carter, antigua cazadora de tormentas marcada por un traumático encuentro con un tornado en el pasado, recibe la llamada de su amigo Javi para regresar a las llanuras y poner a prueba un sistema de rastreo revolucionario. Allí se topa con Tyler Owens, una carismática y temeraria celebridad de las redes sociales y con su bullicioso equipo.