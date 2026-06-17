Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Disney+ ofrece la lista de las 10 series más vistas del lunes 15 de junio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Disney+.

4_ Toy Story Los juguetes de Andy, un niño de seis años, temen que su final esté cerca y que un obsequio de cumpleaños los desplace del cariño de su pequeño dueño. Woody, el vaquero que hasta entonces ha sido su favorito, intenta calmarlos, hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial equipado con todo tipo de avances tecnológicos.

5_ Toy Story 3 Con Andy ya mayor y a punto de irse a la universidad, Woody, Buzz y el resto de los juguetes se inquietan por su futuro incierto. Al final, todos van a parar a una guardería, donde, por ejemplo, Barbie conoce al atractivo Ken.