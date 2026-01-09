En esta noticia Las más visto de Hulu en Estados Unidos

Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Hulu ofrece la lista de las 10 series más vistas del miércoles 7 de enero para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Hulu.

Las más visto de Hulu en Estados Unidos

1_ Rondallas

Un diminuto pueblo costero se une para restaurar su grupo musical, después de haber estado de luto durante dos años por el trágico hundimiento de uno de sus barcos pesqueros.

2_ 20.000 especies de abejas

Cocó, que tiene ocho años, no se ajusta a lo que los demás esperan de él y no comprende por qué todos a su alrededor insisten en llamarlo Aitor. No se siente identificado con ese nombre ni con la forma en que lo miran los demás. La madre de Ane, Patricia López Arnaiz, se encuentra en medio de una crisis tanto profesional como emocional. Durante las vacaciones, decidirá viajar con sus tres hijos a la casa de su infancia, donde viven su madre Lita, interpretada por Itziar Lazkano y su tía Lourdes, a quien se le relaciona estrechamente con la apicultura y la elaboración de miel. Este verano transformador llevará a estas mujeres de tres generaciones diferentes a confrontar sus inseguridades y miedos.

3_ Las Kardashian

La familia que tanto conoces y amas regresa con una nueva serie que ofrece una mirada completa a su vida. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie se muestran ante las cámaras para desvelar los secretos que se esconden detrás de los titulares.

3_ Las Kardashian

La familia que tanto conoces y amas regresa con una nueva serie que ofrece una mirada completa a su vida. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie se muestran ante las cámaras para desvelar los secretos que se esconden detrás de los titulares.

4_ Hells Kitchen

Hell's Kitchen es un programa de telerrealidad culinario de Estados Unidos, creado por FOX y conducido por Gordon Ramsay. Su formato se basa en el programa británico original llamado Hell's Kitchen, que se emitió por ITV1. En esta producción, entre 12 y 20 concursantes compiten para convertirse en el mejor chef, organizados en dos equipos. El programa se lanzó el 30 de mayo de 2005 en Estados Unidos y sigue en emisión en la actualidad. En América Latina, la serie hizo su debut en el canal Casa Club TV el 15 de abril de 2008, abarcando desde la primera hasta la cuarta temporada. La quinta temporada es la única que no se transmitió en la región. Posteriormente, se lanzó el 1 de noviembre de 2011 en el canal Travel & Living Channel, comenzando desde la sexta temporada. En la actualidad, se están transmitiendo nuevos episodios de la décima temporada (2012). En España, la serie se lanzó el 5 de febrero de 2012 en el canal Discovery Max. Sin embargo, hasta ahora solo se ha transmitido la primera temporada. Cosmopolitan TV también comenzó a emitir la serie, pero a partir de la décima temporada.

5_ Supersalidos

En una de sus últimas noches como alumnos del instituto, los amigos y marginados Evan y Seth vivirán una aventura épica en una tarde en la que intentan conseguir bebidas para una fiesta donde estarán las chicas de sus sueños. En su travesía, los acompañará el inigualable McLovin, otro amigo fuera de lugar que acaba de adquirir un documento falso: su llave para poder comprar el alcohol.

Las películas más vistas de Hulu.

6_ Neighbourhood Watch (Voisins)

La existencia de una pareja homosexual cambia drásticamente cuando uno de sus vecinos les hace una visita sorpresiva, poco tiempo después de unas elecciones a nivel nacional. (Endimaris)

7_ Ash

En el enigmático planeta Ash, Riya se levanta y se da cuenta de que su equipo ha sido aniquilado. La llegada de un hombre llamado Brion para salvarla desencadena una experiencia aterradora, tanto psicológica como física, mientras Riya y Brion deben determinar si pueden confiar el uno en el otro para mantenerse con vida.

8_ Cualquiera menos tú

Tras una maravillosa primera cita, la intensa conexión entre ellos comienza a desvanecerse. Aunque parecían ser la pareja ideal, algo ocurre y su relación no avanza. Sin embargo, se reencuentran de manera sorpresiva en una boda en Australia. En ese lugar, deciden actuar como si fueran una pareja, como haría cualquier adulto.

9_ London Calling

Después de escapar del Reino Unido debido a un trabajo que salió mal, un sicario en declive se ve forzado a hacerse cargo del hijo de su nuevo jefe del crimen y a enseñarle a convertirse en un hombre.

10_ Percy Jackson y los dioses del Olimpo

Percy Jackson se embarca en una arriesgada aventura. Alejándose de los monstruos y esquivando a los dioses, viajará por Estados Unidos para devolver el Rayo Maestro de Zeus y prevenir un conflicto. Con el apoyo de sus amigos Annabeth y Grover, el recorrido de Percy lo llevará a descubrir más sobre sí mismo: cómo encontrar su lugar en un mundo que le resulta extraño y si podrá comprender su verdadero destino.