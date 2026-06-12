Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué mirar.

Por ello mismo, Hulu ofrece el ranking de lo más visto durante el miércoles 10 de junio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu series favorita.

Las películas más vistas de Hulu.

5_ Pasado de vueltas Ricky Bobby debuta en el mundo de las carreras como “jackman”, el miembro del equipo encargado de levantar el coche para el cambio de neumáticos, trabajando con el descuidado piloto Terry Cheveaux (ADAM McKAY). Por accidente, obtiene su gran ocasión de conducir cuando Cheveaux hace una parada inesperada en plena competencia para comerse un sándwich de pollo. Ricky se sube al auto y.. así comienza la balada de Ricky Bobby.