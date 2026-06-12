Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Paramount+ durante el miércoles, 10 de junio de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

Las películas más vistas de HBO.

4_ Navy: Investigación criminal NCIS narra las labores de un grupo de agentes federales del Equipo de Respuesta ante Casos Mayores del Servicio de Investigación Criminal Naval. En ocasiones investigan terrorismo, ya que el NCIS se ocupa de indagar posibles ataques terroristas siempre que mantengan alguna relación con la Marina. Su sede central está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington D. C. Con frecuencia, al equipo le encargan investigaciones de alto perfil, como la muerte del asesor presidencial en misiles nucleares, un incidente con bomba a bordo de un buque de guerra de la Armada, el fallecimiento de una celebridad durante un programa de telerrealidad en una base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, además de amenazas terroristas y secuestros. No obstante, pueden ocuparse de cualquier tipo de caso criminal siempre que esté vinculado al Cuerpo de Marines o a la Armada.

Las películas más vistas de Paramount+.

8_ The Chi Un relato pertinente, actual y singular sobre el tránsito a la adultez de un joven afroestadounidense, donde el mero hecho de madurar puede significar la vida o la muerte.