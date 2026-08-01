Cada vez más hogares incorporan sistemas inteligentes para mejorar la seguridad y el control de acceso.

Cada vez más hogares incorporan dispositivos inteligentes para mejorar la seguridad y facilitar las tareas cotidianas. Entre ellos, las cerraduras inteligentes se consolidan como una de las tecnologías con mayor crecimiento, ya que permiten abrir y cerrar puertas sin necesidad de utilizar una llave física.

De acuerdo con fabricantes especializados en seguridad electrónica y domótica, estos dispositivos combinan mecanismos de cierre tradicionales con funciones digitales, como el acceso mediante huella dactilar, códigos PIN, aplicaciones móviles o tarjetas electrónicas , ofreciendo una alternativa cada vez más utilizada en viviendas, oficinas y alojamientos turísticos.

Las cerraduras inteligentes permiten abrir la puerta mediante huella, código o aplicación móvil, sin necesidad de utilizar una llave física. (Foto: Pexels).

¿Cómo funcionan las cerraduras inteligentes?

A diferencia de las cerraduras convencionales, estos dispositivos permiten desbloquear una puerta mediante distintos métodos de autenticación. Dependiendo del modelo, el usuario puede ingresar utilizando una huella dactilar, un código numérico, una aplicación instalada en el celular o una tarjeta con tecnología NFC o RFID.

Muchos equipos también conservan una llave física como respaldo para situaciones de emergencia y permiten registrar varios usuarios, facilitando el acceso de familiares o personas autorizadas sin necesidad de realizar copias de llaves.

¿Son más seguras que una cerradura tradicional?

Las cerraduras inteligentes incorporan funciones que no están disponibles en los sistemas convencionales. Algunos modelos permiten conocer quién ingresó a la vivienda y a qué hora, enviar alertas cuando la puerta queda abierta o activar el bloqueo automático después de unos segundos.

Además, si una persona deja de estar autorizada para ingresar, basta con eliminar su código o su huella del sistema, sin necesidad de cambiar toda la cerradura. Sin embargo, los especialistas señalan que la seguridad también depende de elegir equipos de buena calidad, mantener actualizado su software y utilizar contraseñas seguras cuando el dispositivo está conectado a internet.

¿Qué ventajas tienen frente a las llaves tradicionales?

Uno de los principales beneficios es la comodidad, ya que no es necesario llevar una llave física para acceder al inmueble. Esto reduce el riesgo de perderla, olvidarla o tener que hacer copias para otros integrantes del hogar.

Otra ventaja es que la mayoría de estos dispositivos funciona con baterías, por lo que continúan operando incluso si se produce un corte de electricidad . Además, suelen avisar con anticipación cuando la batería está por agotarse y muchos incorporan una llave mecánica o un puerto de alimentación de emergencia para evitar quedar bloqueado fuera de la vivienda.

Aunque representan una inversión mayor que una cerradura convencional, su combinación de practicidad, control de acceso y funciones de seguridad explica por qué cada vez más hogares las consideran una alternativa para reemplazar las llaves tradicionales.