Se trata de reptiles inofensivos para animales y humanos, que suelen tomar por sorpresa por su aura misteriosa

Muchas personas no saben lo que significa tener una lagartija de visita en el hogar, y lo cierto es que además de cumplir un rol ecológico importante, ya que ofrece pistas sobre la salud del entorno, también ofrece lecturas simbólicas según distintas creencias.

Se trata de reptiles inofensivos para animales y humanos, que suelen tomar por sorpresa por su aura misteriosa, pero cuya presencia suele ser signo de buenas energías para el hogar y el ambiente.

Qué significa que una lagartija visite tu hogar, cuál es su secreto espiritual. Freepik

Tener una lagartija en casa: ¿Qué significa?

Ver a una lagartija dentro u en los alrededores del hogar puede tener distintas interpretaciones según desde el punto de vista que se elija para analizar la situación.

Si se lo ve desde un punto de vista simbólico y cultural, varias tradiciones la asocian con la adaptación, renovación y cambios positivos.

Desde el punto de vista biológico, la explicación es más racional: las lagartijas se acercan a las casas en temporadas de bajas temperaturas para refugiarse del frío en busca de calor y alimento.

Tener una lagartija en casa: ¿Por qué es bueno?

Ver una lagartija en casa es beneficioso porque son un controlador natural de plagas:

Se alimenta de mosquitos, hormigas, arañas y otros insectos

No es necesario usar insecticidas para reducir la presencia de invertebrados

Es inofensivo para animales y mascotas

No obstante, si se prefiere evitar que entren al hogar, se recomienda sellar grietas y mantener puertas y ventanas cerradas o protegidas con mosquiteros.