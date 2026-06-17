Encontrar una cinta roja atada al espejo retrovisor de un coche es sumamente común en un sinfín de países, pues son miles las personas que optan por realizar esta práctica en su día a día, atribuyéndole un significado especial.

Si bien existen diversas interpretaciones de por qué ciertos conductores eligen atar una cinta específicamente de este color en sus vehículos, la más extendida se relaciona con que se considera un gran símbolo de protección.

Atar una cinta roja al espejo retrovisor: qué significa y para qué se usa

Colocar una cinta roja en el espejo es popularmente comprendido como un símbolo de buena suerte y de repeler malas energías, por lo que se convierte automáticamente en una suerte de “amuleto” para viajar.

Es común que esta acción se ponga en práctica al comprar un coche nuevo, después de haber sufrido un accidente o que simplemente se coloque antes de iniciar un viaje en ruta que tomará muchas horas.

La cinta roja atada al espejo retrovisor es considrada un amuleto de protección. Imagen ilustrativa ChatGPT

Por qué la cinta se coloca específicamente en el espejo

El espejo retrovisor se posiciona como un lugar clave para ubicar la cinta, debido al rol central que ocupa en el vehículo.