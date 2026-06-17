Las autoridades de Illinois mantienen vigente una normativa que obliga a las empresas responsables de medir el consumo eléctrico a inspeccionar los medidores -usualmente colocados en el exterior de los domicilios- en busca de señales de manipulación, robo de energía o conexiones ilegales.

Esta regulación, que se incluye entre las reglas del Código Administrativo de Illinois, busca garantizar la integridad de los sistemas de medición eléctrica y fija los protocolos que deben seguirse cuando se detectan irregularidades en una propiedad.

Revisarán hogar por hogar los medidores para cortar el servicio a quienes tengan luz y conexiones clandestinas

La normativa determina que todos los proveedores de servicios de medición (MSP en inglés) deben realizar inspecciones de los sitios donde se encuentran los medidores.

Qué buscarán los técnicos

Manipulación de medidores

Robo de energía

Conexiones ilegales o clandestinas

Compromisos en la seguridad de los equipos de medición

Si durante una inspección se detecta alguna condición que pueda vincularse al robo de un servicio, la empresa debe informar de inmediato al proveedor de distribución eléctrica.

Los medidores deben ser inspeccionados regularmente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los pasos a seguir si se detecta una conexión ilegal

En estos casos, la empresa debe reportar a más tardar un día hábil después los siguientes puntos

La descripción de la evidencia encontrada

Las acciones adoptadas por el proveedor de medición

La información de contacto en el lugar inspeccionado

Los datos del medidor y de la cuenta asociada

Además, se indica que el proveedor de medición debe colaborar con las empresas que prestan servicio eléctrico para determinar cuál sería la medida correctiva adecuada.

Si la situación no se rectifica dentro de los 10 días hábiles posteriores, el proveedor de distribución eléctrica puede retirar y reemplazar el medidor o los equipos afectados para poner fin a la práctica ilegal.

El medidor retirado puede ser conservado como evidencia si se lleva a cabo una investigación por robo de servicio.

Información clave sobre esta medida oficial

La normativa establece que no basta con sospechar de una manipulación o conexión clandestina, sino que debe demostrarse

Que el medidor fue alterado

Que el cliente se benefició de esa alteración

Que cualquier refacturación realizada resulta razonable