El albaricoque (damasco) es una fruta altamente nutritiva que ofrece una amplia gama de beneficios para la salud, gracias a su notable contenido de beta-carotenos, que el organismo transforma en vitamina A. Este nutriente es esencial para diversos aspectos del bienestar, incluyendo la mejora de la visión, el fortalecimiento del cabello y el cuidado de la piel. Además, la vitamina A desempeña un papel crucial en el sistema inmunológico.

Los beneficios del damasco y cómo puede mejorar la piel o el cabello

El damasco es también rico en vitamina C, potasio, magnesio y betacaroteno. Sin embargo, es importante señalar que la biodisponibilidad del calcio en esta fruta es inferior a la de los productos lácteos. Además, contiene ácido málico y ácido cítrico, que potencian la acción de la vitamina C y facilitan la eliminación de toxinas del organismo.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “el damasco se destaca por su contenido en beta-carotenos, que el organismo convierte en vitamina A, esencial para la visión, la piel, el cabello y el sistema inmunológico, además de tener propiedades antioxidantes”.

En términos de propiedades antioxidantes, el damasco contiene flavonoides, como la quercetina, que contribuyen a la protección celular y a la prevención de enfermedades. El Ministerio de Agricultura también destacó que “posee flavonoides como la quercetina, con propiedades antioxidantes y antitrombóticas, lo que podría ayudar en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en la inhibición del crecimiento de algunos tumores”.

El damasco ofrece importantes beneficios para la salud.

Originario de las zonas templadas de Asia, el damasco fue introducido en Europa por los romanos desde Armenia y su cultivo se remonta a más de 5000 años en China. Actualmente, se cultiva en diversas naciones, incluyendo Turquía, Grecia, Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y Nueva Zelanda. En España, la cuenca mediterránea es la principal región de cultivo, siendo uno de los productores más importantes de esta fruta.

Una fruta completa para la salud

Con un 92 % de su peso comestible, el damasco se presenta como una opción saludable que combina fibra, potasio, vitamina C y carotenos. Gracias a sus diversos componentes, esta fruta no solo es deliciosa, sino que también constituye una fuente valiosa de nutrientes esenciales para el organismo.