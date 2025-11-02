Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvieron a intensificarse en varios estados del país, y Florida figura entre los territorios con mayor número de redadas recientes.

Ante este escenario, conocer qué documentos deben presentar los migrantes y cuáles son sus derechos puede marcar la diferencia entre permanecer en libertad o enfrentar un proceso de deportación.

Vuelos Alerta aeropuerto | Prohíben llevar estos objetos y productos esenciales en el equipaje desde ahora

Atención Es oficial | Cancelan para siempre la licencia de conducir de todas las personas en esta lista

Atención inmigrantes: qué documentos puede solicitar el ICE en un operativo

En un encuentro con agentes del ICE, los migrantes no están obligados a mostrar pruebas de su estatus migratorio a menos que exista una orden judicial firmada por un juez. Sin embargo, los abogados especializados en leyes migratorias recomiendan portar siempre una identificación válida y cualquier documento que demuestre la presencia legal en Estados Unidos.

Entre los principales papeles que pueden respaldar el estatus migratorio se encuentran:

La tarjeta verde o Green Card .

Un documento de asilo aprobado o en trámite .

Una visa de estudiante o de trabajo vigente .

El Estatus de Protección Temporal (TPS).

Llevar copias de estos documentos puede agilizar los procesos de verificación y evitar confusiones durante los controles migratorios.

Extranjeros con casos pendientes ante la corte

Para quienes están a la espera de una respuesta sobre su solicitud migratoria, es fundamental portar copias de los comprobantes oficiales que acrediten que su caso está abierto o en revisión. Esto incluye:

Una solicitud de asilo pendiente .

Una apelación migratoria .

O una cita programada ante la corte de inmigración.

Estos documentos son una evidencia de que la persona se encuentra bajo proceso y, por lo tanto, no debería ser deportada de inmediato.

Atención Seguro Social | Depositan dinero en las cuentas bancarias de todas las personas en esta lista: cuándo cobro en noviembre 2025

Oficial Confirmado | El Gobierno decretó feriado para este martes y jueves en todo el país: habrá dos días nuevos de descanso

Truco Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de mi casa: fácil y rápido

Qué deben hacer los inmigrantes sin papeles en Florida

Si un migrante no cuenta con estatus legal vigente, el Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC) aconseja tener pruebas que demuestren la residencia continua en Estados Unidos durante los últimos dos años. Pueden servir como evidencia:

Contratos de alquiler.

Facturas de servicios o correspondencia oficial.

Registros médicos o escolares.

Estos documentos pueden evitar una deportación exprés, ya que ayudan a demostrar arraigo dentro del país.

Dato clave para inmigrantes: cuáles son los derechos básicos durante una redada del ICE

El NILC recuerda que todos los migrantes, sin importar su estatus, tienen derecho a guardar silencio y a contactar a un abogado antes de responder preguntas. También se recomienda:

Pedir la identificación del agente del ICE.

No firmar documentos sin asesoramiento legal.

No mostrar pasaportes extranjeros ni papeles que indiquen el país de origen.

Si el operativo ocurre en el hogar o lugar de trabajo, solo se debe abrir la puerta si el agente presenta una orden judicial firmada.