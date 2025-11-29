Víctor Florencio ha compartido en su página web el horóscopo de cada signo zodiacal para este viernes, 28 de noviembre de 2025. Además, el "Niño Prodigio" ha recomendado cómo encarar el día para afrontarlo de la mejor manera.

En base la astrología occidental, el astrólogo ha explicado cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio).

¡Feliz viernes! La Luna en Piscis y el Sol en Sagitario generan tensión entre creencias y sentimientos, invitándonos a abrir el alma y optar por la compasión en lugar de la discusión.

Fuente: narrativas-us

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este viernes

Horóscopo para Aries

Te sentirás más vulnerable de lo normal, por lo que es mejor evitar asumir grandes proyectos o tomar decisiones apresuradas. Permítete experimentar tus emociones y brinda compasión a todos, sin hacer distinciones. Hoy, la empatía será tu mejor defensa y guía. Deja que la energía positiva te envuelva por completo.

Horóscopo para Tauro

Estarás rodeado de personas muy diversas y su energía puede ser tanto cautivadora como desconcertante. Recuerda que no todo lo que parece atractivo es valioso, así que tómate tu tiempo para evaluar antes de aceptar nuevas ofertas. Además, un consejo prudente: es mejor mantener la amistad y los temas financieros por separado.

Horóscopo para Géminis

A pesar de las distracciones y las invitaciones sociales que puedan surgir, es fundamental que mantengas tu atención en lo profesional y te comprometas con tus deberes. Es importante reordenar tus prioridades. Enfoca tu energía en tus metas más ambiciosas y el éxito vendrá de forma natural.

Horóscopo para Cáncer

Tu agenda está llena y es necesario que tomes un descanso. Un paseo junto al agua o simplemente organizar un viaje futuro puede devolverte la tranquilidad. Estos momentos de relajación no son un capricho, sino un sustento para tu espíritu. Date ese respiro reparador que te mereces.

Fuente: narrativas-us

Horóscopo de Leo

A pesar de que los astros te han favorecido, hoy es momento de desacelerar y reflexionar internamente. No todo se trata de lo superficial: investiga esas emociones que permanecen ocultas. Profundizar en tu mundo interno te permitirá acceder a tu fuerza y experimentar una profunda y liberadora sensación de sanación.

Horóscopo de Virgo

Con la luna en cuarto creciente, el amor encuentra su camino en cada rincón. Puede aparecer un nuevo romance o revitalizarse la magia de una relación ya establecida. Abre tu corazón, pero no intentes revivir lo que fue: la verdadera conexión surge cuando la química es auténtica, no un eco del pasado.

Horóscopo de Libra

Dedica toda tu energía a la labor que realizas y evita que las pantallas te saquen de tu enfoque. Tu trabajo o tus responsabilidades requieren compromiso y dedicación. Si decides hacer una pausa de lo digital, nadie se sentirá molesto. De hecho, te ayudará a desenvolverte con mayor facilidad en tu día a día.

Horóscopo de Escorpio

Hoy tu espíritu anhela un placer auténtico y sencillo. El dinero no podrá satisfacer esa necesidad, pero la creatividad lo hará. Tómate un tiempo para disfrutar de tus hobbies, baila, pinta o juega sin preocuparte por el resultado. Vuelve a conectar con tu niño interior y recuerda que la felicidad es un valioso tesoro.

Horóscopo para Capricornio

Recibirás una oferta sorpresiva de alguien cercano, como un hermano, vecino o amigo que desea verte feliz. Acepta la invitación y sal de tu zona de confort. Pasar tiempo con otros te ayudará a sentirte mejor, recordándote que la vida se vive plenamente en compañía y con apoyo mutuo.

Crisis en Estados Unidos | Estas son las mega empresas americanas que ahora están en propiedad de China: la lista completa

Fuente: narrativas-us

Horóscopo para Sagitario

Hoy es un buen momento para volver a conectar con tus orígenes. Si has estado alejado, busca acercarte a tus seres queridos, en particular a tus padres o a los miembros mayores de tu familia. Entenderlos y estar a su lado te brindará paz y al mostrarles cariño, también fortalecerás tu propia identidad.

Horóscopo para Acuario

Es hora de evaluar tus gastos y proteger tu situación financiera. No todo lo que es fundamental implica un gasto y tu generosidad debe tener límites saludables. Conéctate con lo que realmente aprecias. Esa energía interna atraerá riqueza y abundancia.

Horóscopo para Piscis

A medida que la Luna se llena en tu signo, el ambiente se torna mágico y cautivador. Te sentirás motivado, deseoso de crear y de establecer conexiones profundas. No intentes impresionar a los demás ni proyectar una imagen exagerada. En su lugar, busca vivencias que enriquezcan tu espíritu, manteniendo siempre tu autenticidad y sensibilidad.

Fin a las canas para siempre: el tinte vegetal y casero que puede cubrirlas sin ningún tipo de químico

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries: tu fuerza te impulsa, pero esta semana te invita a ampliar la mirada. Un viaje, un ritual o un lugar sagrado activarán tu conexión con energías superiores. Agradece tu poder, la protección de la vida y la confianza que te guía hacia mejores horizontes.

Tauro: tus sentidos te conectan con la realidad y a veces dudas de lo invisible. Esta semana, agradece la naturaleza: su aroma, su sonido, su calma. Observa a alguien mayor que admires y reconoce la sabiduría y el ejemplo que te inspira, recordando la guía de la vida.

Géminis: tu mente inquieta necesita estímulo y curiosidad. La vibra reinante te recuerda que aprender es un acto de gratitud. Explora algo nuevo, estudia, conversa, descubre. Agradece tu capacidad de asombro, las oportunidades de crecer y la vida que te ofrece caminos llenos de enseñanzas.

Cáncer: tus raíces y afectos te sostienen. Esta semana, te invita a mirar tu hogar y tu historia familiar. Agradece el legado de tus ancestros, la protección de tu espacio seguro y la calidez de quienes te rodean. La gratitud activa la confianza y la guía.

Piscis: mantén el contacto con tu poder interior y tu intuición. Cuando lo necesites, recurre al servicio y al amor universal. Agradece la inspiración divina que te guía, la conexión con los demás y la posibilidad de fluir con la vida, reconociendo lo sagrado en cada instante.

Acuario: la originalidad puede hacerte sentir diferente, pero no estás solo. Busca tu comunidad, comparte tus ideas y abraza la amistad. Agradece la oportunidad de conectarte con otros, de abrirte al diseño universal y de recibir la solidaridad de quienes te rodean.

Fuente: narrativas-us

Leo: cuando te sientas abatido o que la vida ha perdido sentido, recuerda que todo es una gran aventura. Incluso los héroes más grandes pierden batallas. Descubrir algo nuevo que te apasione y seguir ese impulso es tu manera de agradecer y celebrar la vida.

Virgo: tus habilidades y tu capacidad de servicio te conectan con lo esencial. Sentirte útil y productivo activa la gratitud. Cuidar tu cuerpo con hábitos más naturales y ordenados también es una forma de agradecer la vida, reconociendo la importancia de la salud y de cada pequeño logro diario.

Libra: renovar tu entorno y compartir tiempo con personas que vibran igual que tú, activa la gratitud. Observa cómo la vida se refleja en los demás y aprecia cada espejo que te devuelve oportunidades de aprendizaje, amistad y alegría. Reconectar con esto es tu acción de agradecer.

Escorpio: retomar la gratitud implica encontrar una causa que inspire y luchar por ella. Aunque existan dificultades, la vida prevalece y cada batalla ganada, merece reconocimiento. Agradece la resiliencia, la capacidad de superación y la fuerza que te permite seguir avanzando.

Sagitario: cuando te sientes abatido por un ideal perdido o una decepción, cierra los ojos y escucha tu corazón. Cada latido te recuerda la vida, la oportunidad de avanzar y la conexión con lo que amas. Esta conciencia es tu acción de agradecer.

Capricornio: después de trabajar arduamente y alcanzar metas, observa lo logrado como parte de un gran mecanismo. Cada paso, cada esfuerzo, tiene sentido en el tiempo. Agradece la disciplina, la constancia y la manera en que tu dedicación se transforma en logro constante.