Víctor Florencio, reconocido en el mundo como el "Niño Prodigio", compartió el presagio astrológico de cada signo del zodíaco para este martes, 11 de noviembre de 2025. Además, ha explicado cuál es su recomendación del día.

El especialista, basándose en la astrología occidental, ha detallado todo lo que tendrán que tener en cuenta los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio).

Hoy, la cuadratura entre la Luna en Leo y el Sol en Escorpio sugiere un cuarto menguante que promete intensidad y revelaciones. Es un momento para expresar nuestra dominancia de forma creativa, recordando que la vida es una ópera apasionada y matizada.

Ni visa, ni pasaporte, ni Green Card: Estados Unidos permitirá entrar al país legalmente a todos los extranjeros que obtengan este documento

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este martes

Horóscopo para Aries

En el ámbito del amor, pueden aparecer tensiones relacionadas con la posesividad o el miedo a dejar ir. Si has evitado hacer confesiones complicadas, ahora es el momento de enfrentarlas. Al liberar lo que has mantenido oculto, crearás espacio para una energía más vibrante, donde la autenticidad despierte una pasión renovada y sincera.

Horóscopo para Tauro

La vida en familia puede tener altibajos y dificultades. Puede que alguien cause problemas o ponga en duda tu rol dentro del grupo. No obstante, la forma más efectiva de ahuyentar las tensiones es cultivar un ambiente de amor, estableciendo un núcleo de fortaleza en tu hogar.

Horóscopo para Géminis

Tener demasiados pensamientos relacionados con el trabajo puede influir negativamente en tu estado de ánimo y energía. Es importante que aprendas a desconectar y a establecer tus prioridades. Limpiar tu mente será fundamental para mantener tu bienestar. Cada pausa consciente te ayudará a identificar con mayor claridad lo que realmente te enriquece.

Horóscopo para Cáncer

Es hora de examinar tus finanzas con claridad. Evita hacer compras impulsivas o para impresionar a los demás. Al simplificar tu situación económica, te darás cuenta del verdadero valor de tus recursos. La prosperidad no se basa en tener en exceso, sino en apreciar lo que ya posees y tus talentos innatos.

Ya es oficial | Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a quienes presenten su documento de esta manera

Horóscopo de Leo

Hoy harás elecciones significativas que podrían causar malestar a tus seres queridos. Ten presente que los retos son ocasiones para desarrollarte y fortalecerte. Al abordarlos con firmeza, te consolidarás en tu camino y te convertirás en una persona más sabia, profunda y resistente.

Horóscopo de Virgo

Tu mente está siempre ocupada resolviendo problemas, lo que provoca estrés y cansancio. Es importante que encuentres tiempo para relajarte, meditar o descansar más. Conectar contigo mismo y prestar atención a tu interior es fundamental para restaurar la paz y mantener la claridad que te ancla espiritualmente y refuerza tu camino personal.

Horóscopo de Libra

Tener fe en tus iniciativas es fundamental para motivar a otros a unirse a tu misión. No dudes en tomar riesgos económicos si estás convencido de tus propuestas. Es esencial contar con compañeros que compartan tus aspiraciones, ya que esto fortalecerá tu habilidad para generar un cambio en tu comunidad.

Horóscopo de Escorpio

Aceptar responsabilidades adicionales será fundamental y, aunque pueda ser desafiante, reforzará tu posición si te esfuerzas. Evita caer en la trampa de tácticas encubiertas. La perseverancia y la autodisciplina evidenciarán tu valor, mejorando tu reputación y facilitando el reconocimiento.

Horóscopo para Capricornio

En el ámbito social, pueden surgir tensiones y retos que provoquen crisis o conflictos internos. Cada dificultad representa una oportunidad para crecer. Transforma tus supuestas debilidades en fortalezas y revela tu verdadero potencial, aprendiendo a confiar en tu intuición y en la fuerza que resides en ti.

Crisis en Estados Unidos | Estas son las mega empresas americanas que ahora están en propiedad de China: la lista completa

Horóscopo para Sagitario

El universo te presenta una oportunidad resplandeciente, similar a un amanecer claro, pero primero es necesario que te desprendas de las emociones dolorosas que arrastras del pasado. Al soltar la oscuridad, emergerán la sabiduría y la claridad que te permitirán aprovechar este obsequio que la vida tiene reservado para ti en tu trayecto.

Horóscopo para Acuario

En tus vínculos personales se aproximan instantes cruciales. Si te das cuenta de que tú y tu pareja no tienen los mismos anhelos o aspiraciones, podría ser el momento de considerar una separación. No te angusties: al hacer espacio, pronto llegará alguien especial que traerá conexión, energía y una resonancia genuina a tu vida.

Horóscopo para Piscis

La salud se convierte en un aspecto fundamental. Si tiendes a enfermarte con facilidad, es importante que cuides tus hábitos: asegúrate de dormir lo necesario, evita cambios repentinos de temperatura y nutre tu cuerpo con una alimentación balanceada y suplementos apropiados. Atender a tu bienestar físico potenciará tu energía vital.

Fin a las canas para siempre: el tinte vegetal y casero que puede cubrirlas sin ningún tipo de químico

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries: tu impulso te guía. Camina hasta un lugar cercano y enciende una vela a San Jorge, patrón del coraje. Haz tu promesa de actuar con valentía y explorar nuevas experiencias. Así expandes tu ser y encuentras respuestas en tu peregrinaje interior.

Tauro: reflexiona y camina hacia un santuario cercano de San José, patrón de la providencia. Lleva un objeto que simbolice tu tesoro interior y haz tu promesa de cuidarlo y valorarlo. Este peregrinaje despierta la riqueza que permanecía oculta en tu interior.

Géminis: acércate a un santuario o iglesia de Santa Catalina y ofrece tu promesa de permitir que otros te inspiren y estimulen. Este peregrinaje simboliza la cooperación, la comunicación y la energía compartida, fortaleciendo vínculos mientras avanzas con entusiasmo hacia nuevas experiencias.

Cáncer: es hora de activarte y cuidar tu cuerpo. Camina hacia un santuario cercano y ofrece tu oración a Santa María del Camino. Haz tu promesa de mantener hábitos saludables y moverte con constancia. Este peregrinaje fortalece tu energía, vitalidad y conexión con tu bienestar.

Piscis: camina hacia un templo cercano y haz tu promesa a San Nicolás, patrón de los trabajadores y la prosperidad. Este peregrinaje simboliza tu esfuerzo y determinación, reforzando tu liderazgo profesional y tu capacidad de abrir puertas hacia nuevas oportunidades.

Acuario: realiza un pequeño peregrinaje hacia una iglesia cercana dedicada a San Juan Bautista. Promete actuar con integridad y entusiasmo en tus ideales y relaciones. Este gesto fortalece tu capacidad de liderazgo y tu habilidad para mediar durante conflictos sociales.

Leo: participa con tus hijos en competencias deportivas mientras caminas hacia una iglesia cercana de San Miguel. Haz tu promesa de liderar con valor y pasión. Este peregrinaje enciende tu fuego interior, reforzando tu autoridad y energía fogosa en todos los planos de tu vida.

Virgo: acércate a un santuario cercano y ofrece tu oración a Santa Teresa, guía de disciplina e introspección. Promete cuidar tu espacio familiar con ahínco. Este peregrinaje fortalece tu sentido de pertenencia y conecta tu ser con la energía positiva que habita tu entorno más cercano.

Libra: camina hacia un lugar sagrado pensando en San Gabriel, mensajero y guía. Promete actuar con honestidad intelectual, coherencia y equilibrio. Este peregrinaje simboliza tu claridad de pensamiento, fortaleciendo la comunicación y el ejemplo que proyectas en tus relaciones.

Escorpio: visita un templo cercano y ofrece tu promesa a San Mateo, patrón de los comerciantes. Haz un gesto simbólico que represente tu intención de liderar negocios y manejar tus recursos con sabiduría. Este peregrinaje activa tu iniciativa, enfoque y poder de decisión.

Sagitario: aprovecha tu energía elevada para un peregrinaje simbólico: camina hacia un santuario de San Cristóbal, patrón de los viajeros y haz tu promesa de actuar con determinación. Este gesto fortalece tu brújula interior y abre tu camino hacia nuevos horizontes y logros.

Capricornio: acércate a un templo o santuario dedicado a San Benito y ofrece tu rezo con devoción. Haz tu promesa de liberar antiguos enojos y reconciliarte con tu pasado. Este peregrinaje fortalece tu espíritu y te conecta con tu templo interior y fuego sagrado.