Víctor Florencio, reconocido en el mundo como el "Niño Prodigio", compartió el presagio astrológico de cada signo del zodíaco para este lunes, 29 de diciembre de 2025. Además, ha explicado cuál es su recomendación del día.

El especialista, basándose en la astrología occidental, ha detallado todo lo que tendrán que tener en cuenta los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Feliz comienzo de semana! Este lunes, la Luna en Tauro se enfrenta a Plutón, intensificando el deseo y la magnetismo, pero hay que tener cuidado con la posesividad que puede aparecer.

Conoce tu horóscopo del día.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este lunes

Horóscopo para Aries

Te rodearás de individuos influyentes que estimularán tu deseo de aumentar tus recursos y reevaluar tu forma de gestionar tus ingresos. Durante este proceso, será fundamental prestar atención a tus propias necesidades y avanzar a un ritmo consciente que respete tus verdaderas prioridades.

Horóscopo para Tauro

Experimentarás un aumento en tu ambición o la necesidad de liberarte de la presión de un superior. En lugar de tomar decisiones drásticas, es recomendable elaborar un plan estratégico que te ayude a avanzar de acuerdo a tus verdaderos deseos y a exhibir tu mejor versión en cada etapa del proceso.

Horóscopo para Géminis

Estás comprometido con tus principios, pero es importante que esa pasión no te quite la tranquilidad. Ten presente que tu espíritu se comporta como la naturaleza: a veces se agita y otras se retrae. Date la oportunidad de hallar un refugio espiritual personal, un espacio interno donde puedas regresar a sentirte a gusto y en armonía.

Horóscopo para Cáncer

Comienza un periodo intenso que afecta tu vida social, revelando tensiones y verdades ocultas en amistades o grupos. Este proceso requiere paciencia, ya que no se resuelve de la noche a la mañana. Al enfrentar lo que otros prefieren ocultar, puedes identificar quiénes realmente te apoyan en tu camino.

Horóscopo de Leo

Te encontrarás con personas carismáticas. Aunque sus miradas puedan ser cautivadoras, no descuides tus deberes ni entregues tu poder personal. Presta atención a tus límites para que su energía no agote la tuya ni desvíe tus verdaderas prioridades.

Horóscopo de Virgo

La rutina puede volverse abrumadora y ese ritmo podría afectar tu estado de ánimo si no tomas medidas a tiempo. Opta por una actividad que te permita atender lo urgente sin perder el contacto con lo que te motiva y te brinda significado, satisfacción y plenitud más allá de lo habitual.

Horóscopo de Libra

La intimidad toma un nuevo significado y será necesario que te entregues por completo. Deja que tu pareja maneje esta intensidad a su manera. La transformación se da cuando dejas ir lo que ya ha terminado y haces espacio para algo más enriquecedor.

Horóscopo de Escorpio

Te darás cuenta de que antiguas heridas familiares han afectado la manera en que te relacionas, limitando tu capacidad de abrirte emocionalmente. Sin embargo, ten en cuenta que tu pareja no puede cargar con el peso de esas crisis internas. Al reflexionar con sinceridad sobre tu pasado, también podrás atender las necesidades de la persona que está a tu lado.

Horóscopo para Capricornio

Tu deseo de aumentar tus ingresos crecerá y podría incluso influir en tus momentos de ocio. Piensa en la posibilidad de transformar un pasatiempo en una fuente de ingresos: combinar diversión y rentabilidad puede llevarte a un camino más satisfactorio, creativo y acorde con tus habilidades.

Horóscopo para Sagitario

Hoy obtendrás información confidencial y la carga de ese secreto podría desviar tu concentración. Es fundamental que te organices para que la presión no afecte tus actividades. No permitas que el pesimismo de los demás impacte tu bienestar: tu salud merece ser atendida.

Horóscopo para Acuario

Estás atravesando un proceso de transformación que te invita a reinventarte desde una nueva perspectiva. Sin embargo, tus seres queridos no deben ser objeto de respuestas dolorosas. Satisfacer sus necesidades, incluso en momentos difíciles, fortalecerá tus relaciones en lugar de debilitarlas.

Horóscopo para Piscis

Serás muy receptivo a las influencias del inconsciente colectivo y podrías captar energías pesadas sin darte cuenta. Es importante que dirijas tu mente hacia una base positiva que te apoye. Repetir esa frase sagrada que ya conoces activa tu luz interior y genera una tranquilidad que organiza todo.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : desde febrero, con Saturno y Neptuno en tu signo, el año te pide asumir responsabilidad tanto por lo que deseas como por tu mundo interior actuando desde tu propósito más auténtico. Habrá renuncias necesarias, pero al avanzar verás cuánto construyes gracias a tu compromiso espiritual.

Tauro : de septiembre a diciembre, los tránsitos de Venus revelan secretos o silencios en pareja, invitándote a revisar lo que realmente los une. Si estás solo, podrías reencontrarte con una herida antigua que pide comprensión. Al final elegirás vínculos auténticos, intensos y emocionalmente sanadores.

Géminis : las largas estadías de Mercurio en signos de agua te invitan a explorar tus emociones a través de sueños, terapias o estudios espirituales. Desde fines de abril, con Urano impulsándote, brillará tu originalidad: comunicarás con frescura y serás puente de ideas para un mundo en cambio.

Cáncer : por la influencia de Júpiter, la primera mitad del año desbordarás conocimiento y sabiduría, revelando tu capacidad para inspirar y enseñar con ternura. Entre junio y comienzos de agosto, gracias a Mercurio, renovarás tu manera de comunicarte para expresar mejor lo que sientes.

Piscis : entre febrero y fines de abril, Mercurio en tu signo te invitará a revisar ideas y palabras, acercándote a lenguajes simbólicos que expresen mejor tu mundo interior. Desde febrero, con Saturno en tu casa del dinero, verás frutos del esfuerzo de los últimos tres años: tu base económica se afirma.

Acuario : desde fines de abril, con Urano, transitando en Géminis, llega una etapa creativa: explorarás nuevos lenguajes, tecnologías y hobbies. Podrían surgir romances inesperados o incluso deseos de hijos. Será un tiempo para reinventarte, jugar más y abrirte a posibilidades sorprendentes.

Leo : júpiter en tu signo en la segunda mitad del año enciende un fuego sagrado que marca un nuevo ciclo. Recuperas la confianza y tu luz inspira a otros. Tus talentos, tu creatividad y todo lo que amas expresar se vuelven puente para celebrar la vida y honrar el presente.

Virgo : durante este ciclo, Mercurio, tu regente, transitará por largo tiempo signos de agua, invitándote a conectarte con las emociones y actuar desde la vulnerabilidad en lugar de la operatividad. Así aprenderás a ser más profundo, intuitivo y humano en tus pensamientos y manera de vincularte.

Libra : a partir de febrero, con Saturno en tu signo opuesto, las relaciones pedirán madurez y compromiso real. Entre agosto y diciembre, gracias a los tránsitos de Venus, revisarás qué significa para ti la felicidad, entendiendo que la belleza nace de tu conexión interior y del vínculo contigo mismo.

Escorpio : el último cuatrimestre será el más intenso: Mercurio y Venus retrogradarán en tu signo y abrirán una etapa decisiva. Tus ideas, tu autoestima y tus vínculos entrarán en revisión. Será un llamado a mirar el pasado, revelar nudos emocionales y permitir un resurgimiento renovador.

Sagitario : durante la primera mitad del año, Júpiter en Cáncer te llevará a explorar tus raíces y emociones, recuperando tu historia. Cuando ingrese en Leo, renacerán tu entusiasmo y confianza: te expresarás con grandeza, honrarás tus deseos y tu liderazgo inspirará a quienes te rodean.