Niño Prodigio, el astrólogo más reconocido en Estados Unidos, compartió en su sitio oficial este domingo, 1 de febrero de 2026 la predicción del horóscopo de cada signo zodiacal para que puedan organizar su día y saber qué le deparan los astros.

En base a la astrología occidental, ha detallado cómo le irá a los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Feliz domingo de Luna Llena en Leo! Esta luna ilumina el corazón, permitiéndonos reconocer vínculos auténticos y recibir feedback genuino. Expresar nuestra esencia nos conecta con la esperanza y nos eleva en la comunidad.

Conoce tu horóscopo del día.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este domingo

Horóscopo para Aries

Brillas y muestras tus talentos comunicativos ante los demás. Este es un momento perfecto para comenzar proyectos creativos, artísticos o para atreverte a subir a un escenario. Tu carisma social aumenta: una amistad podría evolucionar hacia algo más profundo si eliges investigarla con interés y transparencia, sin prisa ni miedo.

Horóscopo para Tauro

Bajo esta Luna Llena, tu naturaleza hogareña y conectada se vuelve más fuerte. Pasarás momentos agradables con tus seres queridos e invertirás tiempo y recursos en embellecer tu hogar, haciéndolo más acogedor y sofisticado, dejando de lado cualquier actitud de control o autoritarismo.

Horóscopo para Géminis

La curiosidad se activa y tu pensamiento se amplía. Es momento de aprender, actuar, leer y conversar. Nuevas interrogantes te alejan de lo que creías saber: reconocer que sigues en proceso de aprendizaje abre puertas a oportunidades emocionantes, encuentros iluminadores y vivencias que transforman tu forma de entender el mundo.

Horóscopo para Cáncer

Los asuntos económicos se vuelven centrales y aparecen propuestas interesantes. Negocias con intuición y logras beneficios. Recibes apoyo de tu pareja, familia o aliados que facilitan préstamos, respaldos o acciones oportunas que fortalecen tu seguridad, confianza y dominio de la situación actual.

Conoce tu horóscopo del día.

Horóscopo de Leo

En esta Luna Llena, tus características fundamentales emergen con intensidad, tanto las positivas como las que presentan desafíos. Experimentarás momentos profundos que te motivan a buscar conexiones que te inspiren, te revitalicen y te ayuden a desarrollarte, permitiendo que tu autenticidad y tu fuerza personal se manifiesten con claridad.

Horóscopo de Virgo

Es un momento para cuidar de tu energía mental y física, tomándote un tiempo para descansar y liberarte de las preocupaciones. Lo que sucede a tu alrededor es temporal; solo tu verdadero ser perdura. Practicar la meditación, repetir un mantra o una oración te permitirá reconectar contigo mismo, restaurando tu paz, claridad y bienestar interior.

Horóscopo de Libra

Durante esta Luna Llena, es importante que revitalices tu espíritu. Las salidas, reuniones y actividades en grupo te brindarán la oportunidad de disfrutar y fortalecer tus relaciones. Te sentirás apreciado por tus amigos y, en ciertos momentos, serás el alma de la fiesta, emanando simpatía y una alegría que se contagia.

Horóscopo de Escorpio

Tu deseo de superación y vitalidad se intensifican: ha llegado el momento de ofrecer lo mejor de ti y mostrar tu habilidad para avanzar. Las dificultades se transforman en oportunidades para crecer y tu familia actúa como una red de apoyo fundamental, brindándote el respaldo necesario para continuar con seguridad y firmeza.

Horóscopo para Capricornio

Obtendrás orientación fundamental en el área de negocios, lo que te permitirá identificar oportunidades económicas. Aparecerán ingresos sorpresivos o donaciones y tendrás la capacidad de persuadir a otros para que inviertan en tus iniciativas, aumentando así tus recursos y tu potencial para lograr un crecimiento financiero.

Conoce tu horóscopo del día.

Horóscopo para Sagitario

Surgen oportunidades vinculadas a viajes o a personas de diferentes áreas. Tu deseo de aventura y tu autoconfianza generan circunstancias que se alinean con lo que esperas. Un mentor te brindará orientación, señalándote un camino definido para avanzar y aprovechar lo que se presenta en este periodo.

Horóscopo para Acuario

Durante esta Luna Llena, tu vida sentimental se verá enriquecida por nuevas vivencias y relaciones. Tus acciones despiertan entusiasmo en las personas a tu alrededor y la energía que proviene del exterior potencia tu atractivo. Es el momento ideal para acercarte a alguien especial y fortalecer lazos con sinceridad y felicidad.

Horóscopo para Piscis

Tu dedicación y esfuerzo se intensifican, enfocándote en cada aspecto de tus responsabilidades. Al planificar y organizar, podrás optimizar tu tiempo y elevar tu rendimiento. Si te equivocas, controla la ansiedad: ser compasivo contigo mismo es fundamental para actuar de manera efectiva.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : bajo la guía de Mitra, este período despierta magia, sensibilidad e inspiración. Te invita a asumir una misión personal al servicio del bien común. La intuición, los sueños y la creatividad serán aliados; incluso en la confusión, tu dulzura consciente abrirá caminos y fuerzas colectivas.

Tauro : mitra se interna en el ámbito espiritual para que primero conquistes tus batallas internas. El enojo y las broncas necesitan ser amansados, como fieras, para que el alma pueda guiarte y ayudarte a cerrar ciclos pendientes. Los sueños traerán mensajes potentes y reveladores.

Géminis : ¿Conoces la historia del rey y los caballeros de la Mesa Redonda? Como un pacto de guerreros unidos por un objetivo común, la lealtad y la entrega guían cada acción. Mitra te recuerda: uno para todos, todos para uno, con valentía y compromiso.

Cáncer : este es un momento para dedicarte a tu verdadera vocación, la que nace del alma y no de la ambición ni la competencia. Mitra te invita a unir tu misión pública con espiritualidad, inspirando a otros con un liderazgo que irradia y contagia.

Piscis : se inaugura un ciclo de doce años donde el dinero se conecta con tu sensibilidad, intuición y vocación. Bajo la guía de Mitra, crece el deseo de vivir de lo que amas y dar forma a tus dones. La inspiración se vuelve recurso, sostenida por compromiso, ética y sentido solidario.

Acuario : bajo la guía de Mitra, recibirás la inspiración como un duende o un hado literario. Tu comunicación se vuelve mágica: sabrás usar metáforas y lenguajes simbólicos que trascienden las palabras, despertando emociones profundas y activando el hemisferio derecho de tu imaginación creativa.

Conoce tu horóscopo del día.

Leo : bajo la guía de Mitra, la espiritualidad se vuelve clave. Aunque el camino parezca envuelto en niebla, en realidad es un aura luminosa que te transporta. Avanzas sutilmente, casi sin darte cuenta, experimentando lo místico y el infinito en cada enseñanza y paso.

Virgo : bajo la influencia de Mitra, tu percepción se afina: los secretos llegan sin explicación, a través de sueños, gestos mínimos o intuiciones súbitas. Te atraen los misterios de la existencia y la vivencia sexual se vuelve ritual iniciático, guiado por la percusión y el trance consciente.

Libra : un toque de mística envuelve tu vida romántica. Bajo la guía de Mitra, aprenderás a distinguir entre ilusiones pasajeras y un amor con sentido trascendente. Podría aparecer un guerrero místico que ponga a prueba tu entrega y te revele qué significa sentir verdadera química con alguien.

Escorpio : bajo la guía de Mitra, se te invita a soltar la tensión y adaptarte a una vibración más sutil. Es tiempo de fluir y explorar terapias que armonicen cuerpo y energía. Yoga, mantras, cuencos o una alimentación consciente ayudan a sostener este ritmo más sereno.

Sagitario : bajo la guía de Mitra, magnificas y expandes tus canales expresivos. El arte se filtra en tu espíritu, convirtiéndote en un ser que manifiesta sensaciones sutiles. Tu carisma cautivo y conmueve y con tus hijos surge una química especial, casi mística y contagiosa.