Niño Prodigio, el astrólogo más reconocido en Estados Unidos, compartió en su sitio oficial este miércoles, 11 de febrero de 2026 la predicción del horóscopo de cada signo zodiacal para que puedan organizar su día y saber qué le deparan los astros. En base a la astrología occidental, ha detallado cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). Hoy, miércoles, celebramos a Nuestra Señora de Lourdes, símbolo de sanación. La Luna en Sagitario se alinea con Marte en Acuario, trayendo sorpresas y oportunidades, mientras que el apoyo de amigos puede abrir nuevas perspectivas. Un espíritu positivo te motiva a explorar nuevas posibilidades y a tener fe en tu futuro. Aparecen oportunidades relacionadas con la educación, los viajes o la conexión con otras culturas. Si entrenas tu mente para pensar en positivo, te darás cuenta de que puedes alcanzar metas mucho más ambiciosas de lo que pensabas. El deseo se intensifica y el erotismo se convierte en el centro de atención. Te sentirás libre para explorar sin restricciones ni remordimientos. La entrega será completa y la experiencia íntima se expande. Anímate a disfrutar sin limitaciones: el placer se presenta como un espacio revelador. Nuevas personas llegan para brindarte una visión diferente de la realidad, más optimista y receptiva. Es el momento de intercambiar ideas y permitirte ser guiado. Los consejos más valiosos vendrán de aquellos que aportan conocimientos diversos, así como de otras culturas o creencias que enriquecen tu perspectiva. Incrementa tu energía y participa con mayor entusiasmo en tus actividades diarias. Tu cuerpo reacciona de manera más efectiva y solicita actividad. El ejercicio físico eleva tu estado de ánimo y te enfoca. Realizar caminatas, correr o montar en bicicleta será fundamental para revitalizar tu energía diaria. Se presentan nuevas posibilidades para que te sientas realizado y es importante aprovecharlas. Si estás sin pareja, alguien que comparte tus anhelos se cruzará en tu camino; si ya tienes una relación, la pasión se reaviva. En el ámbito del amor, tu dedicación y entusiasmo reciben una respuesta positiva. Es hora de recibir atención, cariño y algunas indulgencias, como cuando eras niño. No eres un robot. En medio de tanto ajetreo, date permiso para descansar y disfrutar. No siempre es necesario estar disponible para los demás: acepta apoyo, cuídate y permítete ser consentido sin sentirte culpable. Tu interés se amplía y aumenta el deseo de adquirir conocimientos y descubrir nuevas ideas. Al estar en compañía de personas con intereses similares, te sentirás respaldado y motivado. Intercambiar experiencias, saberes y perspectivas te ayudará a revitalizar tu energía y a encontrar un propósito más profundo. La abundancia se expresa mediante oportunidades, sorpresas o ayudas inesperadas. La familia desempeña un papel fundamental en el desarrollo de tus recursos y bienes. Si la vida te brinda generosidad, recibe con agradecimiento lo que se presenta, ya que es resultado de tu trayectoria. Te estás preparando para experiencias delicadas y significativas. Los mensajes se presentan a través de sueños, encuentros fortuitos o señales sorpresivas. Hay algo importante que puedes compartir en silencio, sin necesidad de mostrarte demasiado. Al hacerlo, te conectas con una energía de abundancia del universo. Se presentan importantes oportunidades que sabrás aprovechar. Ten fe en tus habilidades: esa mentalidad optimista será fundamental para progresar. El ambiente te brinda apoyo con sugerencias y mensajes de aliento. Con un impulso positivo, tu motivación aumenta y te lleva a alcanzar mayores metas. La vida social se activa y restableces conexiones con amigos que comparten tus intereses. Encuentras personas con las que intercambiar ideas y proyectos. Los demás te ven como alguien innovador y aprecian lo que haces. Tu presencia revitaliza el ambiente del grupo y fomenta nuevas perspectivas. Incrementa tu energía y aviva tus aspiraciones de avance. Es un momento propicio para buscar promociones o reconocimiento en tu carrera. Si te encuentras desempleado, actívate y vuelve a conectar con tus contactos: el entorno apoya tus esfuerzos y facilita nuevas oportunidades de empleo. Aries: tienes la chispa para liderar, pero la fuerza necesita dirección. Esta semana tu plan avanza si sabes dosificar energía y pensar a largo plazo. El karate tradicional te ayuda a entrenar foco, constancia y compromiso con tu misión, sin quemarte antes de tiempo. Tauro: cuando el enojo se reprime, se vuelve peso interno. Es un tiempo ideal para cierres y despedidas conscientes. El tai chifunciona como un ritual en movimiento: te ayuda a soltar tensiones, volver al eje y reconectar con tu ser y el ritmo vital del cosmos. Géminis: el entorno puede imponer límites que desafían tu libertad, especialmente en grupos. Aun así, hay oportunidad de construir algo valioso en conjunto. La capoeira, practicada en grupo, te permite expresar tu energía, adaptarte al contexto y proyectar una visión compartida. Cáncer: las demandas laborales se incrementan y pueden provocarte tensión. Para avanzar, necesitas marcar tiempos y prioridades. El aikido te enseña a tomar el mando sin confrontar, usando la energía disponible con entrega y conciencia, para sostener tu propósito y cuidar el bienestar común. Piscis: el foco está en consolidarte económicamente a través de un plan sostenido. Más allá de lo externo, será tu constancia la que materialice el logro. El qi gong, como enseñan los maestros, fortalece la energía vital y te ayuda a convertir una visión sensible en realidad concreta. Acuario: una idea madura quiere salir a la luz, pero necesita estructura para ser escuchada. Comunicarte de forma selectiva no es reprimirte, sino elegir el momento justo. El kendo entrena el foco mental y el aplomo; cuando pensamiento y acción se alinean, tu mensaje llega en el instante adecuado. Leo: viajes, trámites o gestiones importantes se activan, aunque aún falte camino para concretar lo que anhelas. La sabiduría crece con experiencia. El kendo enseña paciencia, presencia y respeto por el proceso: cada paso cuenta, porque lo que hoy se inicia puede volverse clave más adelante. Virgo: puedes generar ingresos a través de herencias, sucesiones o gestiones administrativas. Si buscas algo duradero y no solo un rédito pasajero, será necesario respetar reglas. El judo te muestra cómo usar el orden, la técnica y la constancia para sostener ganancias en el tiempo. Libra: una pareja, socio o aliado puede imponer su plan y frenarte. Evita el roce y busca el punto de encuentro. El aikidofunciona como un juego de espejos: avanzar sin confrontar, aprovechar la energía del otro y construir alianzas necesarias para seguir adelante. Escorpio: asuntos de la vida cotidiana reclaman resolución práctica. Canalizar la energía de forma constructiva será la clave. Iniciar una habilidad nueva, como el boxeo consciente, te ayuda a transformar frustración en acción concreta. Hacer, aunque sea algo pequeño, ordena la energía. Sagitario: el deseo de destacarte en espacios creativos o lúdicos se incrementa. Mantén el foco en lo que amas y asume tu compromiso con eso. La capoeirate ayuda a expresar tu autenticidad, moverte con eje propio y confiar en que lo genuino termina brillando por sí solo. Capricornio: es momento de proyectar a futuro con tu familia. Si hay mejoras pendientes o un sueño por cumplir, busca apoyo y respeta tu ritmo. Practicar tai chi en casa te permite alinear energía, tomar decisiones con calma y construir bases sólidas para el bienestar del clan.