Niño Prodigio, el astrólogo más reconocido en Estados Unidos, compartió en su sitio oficial este miércoles, 26 de noviembre de 2025 la predicción del horóscopo de cada signo zodiacal para que puedan organizar su día y saber qué le deparan los astros.

En base a la astrología occidental, ha detallado cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio).

Hoy la Luna en Acuario impulsa la creatividad y el deseo de aventura, favoreciendo la exploración de lo desconocido gracias a su sextil con Marte en Sagitario. La influencia de amigos inspiradores anima a romper moldes, haciendo de este un día ideal para improvisar y dejarse llevar por la curiosidad.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este miércoles

Horóscopo para Aries

Tu vida social se revitalizará y sentirás el deseo de salir, compartir y presentarte de manera auténtica. Te unirás a grupos donde tu opinión será tenida en cuenta y apreciada. Comunicarás tus ideas con firmeza, transmitiendo entusiasmo y atrayendo nuevas relaciones que alimentarán tu espíritu aventurero.

Horóscopo para Tauro

El ámbito laboral se presenta con nuevas oportunidades y podrías acercarte al reconocimiento que deseas. La clave radica en tu habilidad para trabajar en equipo, negociar y mantener la calma en situaciones de estrés. Si crees en tus habilidades y en tu visión, lograrás alcanzar el puesto que sabes que te corresponde.

Horóscopo para Géminis

Te abrirás a nuevas visiones y anhelos de adquirir conocimientos. Se presentarán oportunidades para aprender, viajar o enriquecer tus saberes. Individuos inspiradores te animarán a continuar tu desarrollo. Aprovecha este impulso, ya que cada hallazgo te acercará más a tus sueños y a tu objetivo.

Horóscopo para Cáncer

Las energías latentes se ponen en movimiento y tu atractivo personal se vuelve más fuerte. La cercanía adquirirá un nuevo significado, lleno de pasión. Aquella persona que comparta tu cama experimentará tu originalidad y tu singularidad. Este periodo te anima a investigar tus anhelos, a redescubrirte y a disfrutar de la fuerza de tu sensualidad.

Horóscopo de Leo

Tu vínculo se revitaliza: la conexión se intensifica y el entusiasmo vuelve a florecer. Si eres soltero, una persona que aparece en tu vida podría motivarte a tomar una decisión audaz o a hacer una propuesta especial. Este día augura encuentros brillantes y una energía que reaviva tu pasión.

Horóscopo de Virgo

Tu rutina se convertirá en una fuente de inspiración y bienestar. A medida que completes tus tareas, notarás una mayor eficiencia. Tu atención al detalle y creatividad encontrarán su lugar. Además, podría surgir una oportunidad de trabajo relacionada con un familiar.

Horóscopo de Libra

Seguirás tus intuiciones y percepciones de manera natural. Te sentirás lleno de energía, deseoso de compartir tu singularidad y dejar una impresión en el mundo. Alguien cercano te apoyará en tu proceso de expresión, animándote a brillar con toda tu esencia y a celebrar lo que te distingue.

Horóscopo de Escorpio

Tu conexión con tus seres queridos se revitalizará y aparecerán iniciativas conjuntas que llenarán tu hogar de energía. Las reuniones serán animadas y destacarás como un anfitrión acogedor. Tu generosidad y tu sentido del humor generarán un ambiente en el que todos desearán quedarse un poco más.

Horóscopo para Capricornio

Se presentarán oportunidades para fortalecer tu situación financiera. Colaborar con personas con mentalidad progresista potenciará tus iniciativas y te permitirá acceder a oportunidades que antes estaban fuera de tu alcance. Una voz interna te orientará sobre cómo dirigir tus metas y recursos. Con creatividad, notarás el progreso de tus proyectos.

Horóscopo para Sagitario

Tu voz tendrá una fuerza única: lo que expreses podrá motivar, persuadir y despertar ideas. Utiliza esta energía comunicativa para transmitir tus ideas con pasión. Tu carisma impulsará a los demás a actuar y a explorar nuevas visiones gracias a tu forma especial de comunicarte.

Horóscopo para Acuario

Tu involucramiento será fundamental para generar una conciencia común. Al expresar tus pensamientos y vivencias, tu perspectiva innovadora motivará a otros a unirse a un cambio constructivo. Te convertirás en un fuente de inspiración y optimismo y tu modelo a seguir avivará el entusiasmo para avanzar unidos hacia el futuro.

Horóscopo para Piscis

Te conectas con el ritmo de la comunidad y tu presencia se convierte en un agente de cambio en tu entorno. Experimentarás un impulso hacia la solidaridad, incluso con personas que no conoces. Al enlazarte con lo que es común a todos, puedes ser un medio de consuelo para muchos. Cuida tu energía mediante la oración o la meditación.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries: tu fuerza te impulsa, pero esta semana te invita a ampliar la mirada. Un viaje, un ritual o un lugar sagrado activarán tu conexión con energías superiores. Agradece tu poder, la protección de la vida y la confianza que te guía hacia mejores horizontes.

Tauro: tus sentidos te conectan con la realidad y a veces dudas de lo invisible. Esta semana, agradece la naturaleza: su aroma, su sonido, su calma. Observa a alguien mayor que admires y reconoce la sabiduría y el ejemplo que te inspira, recordando la guía de la vida.

Géminis: tu mente inquieta necesita estímulo y curiosidad. La vibra reinante te recuerda que aprender es un acto de gratitud. Explora algo nuevo, estudia, conversa, descubre. Agradece tu capacidad de asombro, las oportunidades de crecer y la vida que te ofrece caminos llenos de enseñanzas.

Cáncer: tus raíces y afectos te sostienen. Esta semana, te invita a mirar tu hogar y tu historia familiar. Agradece el legado de tus ancestros, la protección de tu espacio seguro y la calidez de quienes te rodean. La gratitud activa la confianza y la guía.

Piscis: mantén el contacto con tu poder interior y tu intuición. Cuando lo necesites, recurre al servicio y al amor universal. Agradece la inspiración divina que te guía, la conexión con los demás y la posibilidad de fluir con la vida, reconociendo lo sagrado en cada instante.

Acuario: la originalidad puede hacerte sentir diferente, pero no estás solo. Busca tu comunidad, comparte tus ideas y abraza la amistad. Agradece la oportunidad de conectarte con otros, de abrirte al diseño universal y de recibir la solidaridad de quienes te rodean.

Leo: cuando te sientas abatido o que la vida ha perdido sentido, recuerda que todo es una gran aventura. Incluso los héroes más grandes pierden batallas. Descubrir algo nuevo que te apasione y seguir ese impulso es tu manera de agradecer y celebrar la vida.

Virgo: tus habilidades y tu capacidad de servicio te conectan con lo esencial. Sentirte útil y productivo activa la gratitud. Cuidar tu cuerpo con hábitos más naturales y ordenados también es una forma de agradecer la vida, reconociendo la importancia de la salud y de cada pequeño logro diario.

Libra: renovar tu entorno y compartir tiempo con personas que vibran igual que tú, activa la gratitud. Observa cómo la vida se refleja en los demás y aprecia cada espejo que te devuelve oportunidades de aprendizaje, amistad y alegría. Reconectar con esto es tu acción de agradecer.

Escorpio: retomar la gratitud implica encontrar una causa que inspire y luchar por ella. Aunque existan dificultades, la vida prevalece y cada batalla ganada, merece reconocimiento. Agradece la resiliencia, la capacidad de superación y la fuerza que te permite seguir avanzando.

Sagitario: cuando te sientes abatido por un ideal perdido o una decepción, cierra los ojos y escucha tu corazón. Cada latido te recuerda la vida, la oportunidad de avanzar y la conexión con lo que amas. Esta conciencia es tu acción de agradecer.

Capricornio: después de trabajar arduamente y alcanzar metas, observa lo logrado como parte de un gran mecanismo. Cada paso, cada esfuerzo, tiene sentido en el tiempo. Agradece la disciplina, la constancia y la manera en que tu dedicación se transforma en logro constante.