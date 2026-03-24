El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que los contribuyentes que presenten sus declaraciones de impuestos fuera de término y no regularicen su situación pueden enfrentar medidas de cobro severas. Cuando la deuda se mantiene en el tiempo y no se responde a las notificaciones, el organismo puede avanzar con embargos sobre cuentas, salarios y bienes. En Estados Unidos, la fecha límite habitual para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril de cada año. Si el contribuyente no presenta la declaración en esa fecha y tampoco solicita una extensión, puede comenzar a acumular multas, intereses y quedar expuesto a acciones de cobro. Presentar la declaración tarde puede generar: El IRS puede aplicar distintas acciones: