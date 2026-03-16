Cada año, millones de contribuyentes en Estados Unidos deben presentar su declaración de impuestos ante el Internal Revenue Service, la agencia federal encargada de la recaudación tributaria. Para evitar errores, retrasos en los reembolsos o posibles sanciones, el propio organismo publicó una serie de recomendaciones sobre cómo completar y presentar correctamente el tax return. La declaración de impuestos permite informar los ingresos anuales, calcular el monto de impuestos adeudado o determinar si corresponde recibir un reembolso. El proceso puede realizarse online o mediante formularios en papel, aunque el IRS recomienda utilizar las herramientas digitales para reducir errores y acelerar el procesamiento. El primer paso recomendado por el Internal Revenue Service es reunir toda la documentación necesaria antes de completar el formulario. Entre los documentos más importantes se encuentran: Contar con estos documentos permite completar la declaración con mayor precisión y evitar errores que puedan retrasar el proceso. El IRS explica que los contribuyentes pueden presentar su tax return de distintas maneras, aunque la opción más recomendada es el sistema electrónico. Las alternativas principales son: La agencia señala que la presentación electrónica es la forma más rápida y segura, ya que reduce errores y permite recibir confirmación inmediata de recepción. Uno de los errores más comunes al presentar la declaración de impuestos es incluir información personal incorrecta. Por ese motivo, el IRS recomienda verificar cuidadosamente: Incluso un pequeño error en estos datos puede provocar que el sistema rechace la declaración o retrase el procesamiento. El Internal Revenue Service también advierte que los contribuyentes deben asegurarse de cumplir los requisitos antes de reclamar deducciones o créditos fiscales. Algunos de los beneficios más comunes incluyen: El organismo señala que reclamar créditos sin cumplir los requisitos puede generar revisiones o sanciones, por lo que es fundamental verificar la elegibilidad antes de incluirlos en la declaración. Antes de presentar el formulario, el IRS recomienda realizar una última revisión para detectar errores. Entre los puntos clave que deben revisarse figuran: Si se utiliza un software de impuestos, muchas de estas verificaciones se realizan automáticamente, lo que ayuda a minimizar fallas. Una vez enviada la declaración de impuestos, el Internal Revenue Service procesa la información y determina si el contribuyente debe pagar impuestos adicionales o recibirá un reembolso. En la mayoría de los casos, cuando la declaración se presenta electrónicamente y se elige depósito directo, los reembolsos se envían en menos de 21 días.