El Gobierno de los Estados Unidos puso sobre la mesa la posibilidad de entregar un cheque de estímulo de 2,000 dólares como asistencia económica.

La iniciativa generó expectativas por el impacto que tendría en la economía doméstica, pero todavía se encuentra en una etapa preliminar.

Hasta ahora, no se definieron fechas, requisitos ni un listado concreto de beneficiarios, y cualquier avance dependerá de decisiones formales dentro del Gobierno y del Congreso.

Reembolso: Trump propuso un cheque de estímulo de 2,000 dólares

La iniciativa planteada por el presidente Donald Trump consistiría en entregar un reembolso de 2,000 dólares a determinados residentes de Estados Unidos. La idea estaría vinculada al uso de fondos provenientes de los aranceles aplicados a productos importados, con el argumento de que ese dinero recaudado podría volver a los hogares en forma de alivio económico.

El Gobierno proyecta la posibilidad de entregar un bono de 2,000 dólares. Fuente: Archivo.

Según lo expuesto, el objetivo sería beneficiar principalmente a personas de ingresos bajos y medios, aunque hasta el momento no se detallaron criterios oficiales de elegibilidad ni un universo concreto de beneficiarios.

¿Cuál es el motivo del reembolso de dinero?

El planteo del Gobierno se apoyaría en el aumento de la recaudación generado por las políticas comerciales y en la intención de mostrar un impacto directo de esos ingresos en la economía cotidiana de las familias. La propuesta también aparece en un contexto de presión por el costo de vida y de expectativas de un estímulo que reactive el consumo.

Sin embargo, especialistas advierten que los fondos provenientes de aranceles podrían no ser suficientes para sostener un pago masivo de esa magnitud sin la aprobación de recursos adicionales.

Si el Gobierno decide avanzar con la entrega del reembolso, será necesario que el Congreso apruebe una ley específica que autorice el uso del dinero y establezca cómo, cuándo y a quiénes se les pagaría. Sin ese paso, el cheque no puede emitirse ni depositarse de manera automática.