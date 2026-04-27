El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene vigente un crédito fiscal que permite a determinados contribuyentes acceder a un reembolso de hasta 1.700 dólares. Se trata de un beneficio incluido dentro del sistema tributario federal que se otorga al momento de presentar la declaración de impuestos.

Este monto corresponde al Additional Child Tax Credit, la parte reembolsable del crédito tributario por hijos, lo que significa que puede generar un pago incluso si el contribuyente no tiene impuestos pendientes. El acceso a este beneficio depende del cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el IRS.

Quiénes son elegibles para este crédito del IRS

Para acceder al reembolso de hasta 1.700 dólares, el IRS establece una serie de condiciones que deben cumplirse al momento de presentar la declaración:

Haber reclamado el Child Tax Credit en la declaración de impuestos.

Tener al menos un hijo calificado menor de 17 años al final del año fiscal.

Que el hijo cuente con número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos.

Que el menor haya vivido con el contribuyente más de la mitad del año.

Cumplir con los límites de ingresos establecidos por el IRS.

Haber obtenido ingresos del trabajo, ya que el crédito está vinculado a ingresos laborales.

No presentar la declaración como “casado declarando por separado” en la mayoría de los casos.

El IRS continúa realizando los últimos reembolsos de la temporada fiscal 2026. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El IRS también establece que el monto final del reembolso puede variar según los ingresos y la cantidad de hijos calificados, por lo que no todos los contribuyentes reciben exactamente 1.700 dólares.

Cómo reclamar el cheque de 1,700 dólares del IRS

Para acceder a este reembolso, los contribuyentes deben presentar su declaración federal de impuestos e incluir el crédito correspondiente. El cálculo se realiza automáticamente al completar los formularios requeridos por el IRS.

Una vez presentada la declaración, el IRS procesa la información y, en caso de corresponder, emite el reembolso mediante depósito directo o cheque, según la opción elegida por el contribuyente.