A través del Servicio de Impuestos Internos, las autoridades comenzarán a registrar y analizar movimientos financieros vinculados a ingresos provenientes de ventas, servicios y actividades comerciales. La medida apunta a detectar ingresos no declarados y forma parte de una estrategia oficial para mejorar la fiscalización, especialmente en operaciones realizadas mediante cuentas bancarias y plataformas digitales. El nuevo control no aplica a todos por igual. Según información oficial, el monitoreo se activa cuando una persona supera dos umbrales clave en un mismo año calendario: Esto incluye a freelancers, vendedores online, trabajadores independientes y cualquier persona que genere ingresos recurrentes, incluso si no está formalmente registrada como empresa. El Servicio de Impuestos Internos recibirá datos sobre depósitos, pagos y operaciones comerciales, lo que le permitirá cruzar información con las declaraciones impositivas presentadas. Las autoridades aclararon que no se trata de un tributo adicional, sino de un mecanismo de fiscalización. El objetivo es identificar inconsistencias entre lo que una persona declara y lo que realmente percibe. En este sentido, el foco está puesto en quienes utilizan plataformas digitales o cuentas bancarias para generar ingresos sin informarlos correctamente. Si el Servicio de Impuestos Internos encuentra inconsistencias, puede iniciar distintas acciones: Regularizar la situación a tiempo es clave, ya que puede reducir multas y evitar sanciones más severas. El avance del comercio electrónico y los trabajos freelance llevó al Gobierno de Estados Unidos a reforzar sus herramientas de control. Con este sistema, el Servicio de Impuestos Internos busca tener una visión más completa de los ingresos reales de los contribuyentes. En un contexto de mayor vigilancia fiscal, cumplir con las obligaciones impositivas ya no es opcional: quienes superen estos límites deberán asegurarse de declarar correctamente cada ingreso para evitar problemas con las autoridades.